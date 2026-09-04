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Қоғам

"Балаңыз дуаланған": полиция алаяқтардың жаңа тәсілін әшкереледі

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 16:38 Фото: Zakon.kz
Полиция қазақстандықтарды қырағы болуға және алаяқтықтың жаңа түрінен сақтануға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 4 қыркүйекте ҚР Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Интернетте өзін "емші", "көріпкел" немесе "балгер" ретінде таныстыратын алаяқтар азаматтарға "балаңызға қатты дуа жасалған" деп айтып, ақшаға "емдеуді және дуаны қайтаруды" ұсынатын жағдайлар жиілеп кетті. Алаяқтар адамдардың қорқынышы мен жақындары үшін алаңдайтынын пайдаланады", – деп хабарлады ІІМ.
  • Әдетте олар азаматтармен әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы байланысып, түрлі "белгілер" туралы айтып, жағдайдың өте күрделі екеніне сендіреді.
  • Осыдан кейін "ем жүргізу", "дуаны қайтару" немесе "қажетті заттарды сатып алу" деген сылтаумен ақша аударуды сұрайды.
  • Осыған байланысты полиция азаматтарға белгісіз адамдардың интернеттегі "емдеу", "дуаны қайтару" немесе "көз тиюден арылту" туралы уәделеріне сенбеуге шақырды.
  • Сондай-ақ бейтаныс адамдардың шотына ақша аудармау, жеке деректерді, банк картасының реквизиттері мен SMS арқылы келетін кодтарды ешкімге айтпау қажет.

Полиция қорқыныш пен үрейге бой алдырмай, алынған ақпаратты бірнеше дереккөз арқылы тексеруге кеңес береді. Егер күмәнді жағдайға тап болсаңыз, хат алмасуды және ақша аударғаныңызды растайтын түбіртектерді сақтап қою керек.

"Есте сақтаңыз: алаяқтар адамдардың сенімін, қорқынышын және жақындары үшін алаңдайтынын пайдаланады. "Дуалау", "көз тию", "сиқыршылық" және осыған ұқсас сылтаулармен ақша талап ету алаяқтықтың бір тәсілі болуы мүмкін", – деп ескертті ІІМ.

Осындай жолмен ақша талап еткен азаматтарға және алаяқтардың құрбаны болған адамдарға полиция дереу 102 нөміріне хабарласуға кеңес береді.

3 қыркүйекте Ақтөбе тұрғыны жалған хабарландырулар арқылы адамдарға жоқ пәтерлерді жалға беріп, қомақты ақша тапқаны туралы хабарланған болатын.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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