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Қоғам

Елімізде кейінгі бес жылда 5 мың шақырымға жуық теміржол салынды

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Қазақстанда кейінгі бес жылда шамамен 5 мың шақырым теміржол салынып, жаңғыртылды. Бұл көрсеткіш бұған дейінгі 30 жылдағы көлемнен екі есеге жуық көп, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкіметтің хабарлауынша, теміржол арқылы транзиттік тасымал көлемі 33 млн тоннаға жетіп, саланың кірісі 3 трлн теңгеден асты.

Қазір Дарбаза – Мақтаарал, Мойынты – Қызылжар және Аягөз – Бақты жаңа теміржол желілерінің құрылысы, сондай-ақ қолданыстағы жолдарды жаңғырту жұмыстары жалғасып жатыр. Алдағы үш жылда тағы 2,2 мың шақырым теміржол салу және жаңғырту жоспарланған.

Жолаушылар тасымалын жақсарту мақсатында жыл соңына дейін 191 жаңа вагон жеткізу көзделіп отыр. Сонымен қатар 124 теміржол вокзалын реконструкциялау бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Қазір оның 100 нысанында құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталған.

Локомотив паркін жаңарту жұмыстары да жалғасып жатыр. Отандық Alstom және Wabtec кәсіпорындарымен бірлескен өндіріс аясында биыл тамызда 200-ші және 700-ші локомотивтер шығарылды.

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Айдос Қали
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