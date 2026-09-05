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Қоғам

Мұрат Баймұқашев ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппаратының басшысы болып тағайындалды

Мұрат Баймұқашев ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппаратының басшысы болып тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 10:31 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 5 қыркүйекте Мұрат Баймұқашевты ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппаратының басшысы етіп тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті құжатты Ақорда баспасөз қызметі Telegram-дағы ресми арнасында жариялады.

"Мұрат Қалибекұлы Баймұқашев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Басшысы болып тағайындалсын, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылсын", – делінген құжатта.

Еске салайық, 2026 жылғы 29 тамызда Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы жарлыққа қол қойған. Құжатқа сәйкес, ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппараты дербес мемлекеттік орган ретінде құрылды.

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2002 жылғы мамыр мен 2012 жылғы маусым аралығында Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми-техникалық орталығында инженер болып жұмыс істеді. 2013–2020 жылдары – &quot;Кибершабуылдарды талдау және зерттеу орталығы&quot; заңды тұлғалар бірлестігіне қарасты компаниялар тобының директоры қызметін атқарды. 2020 жылғы тамызда &quot;Зерде&quot; ұлттық инфокоммуникациялық холдингінің басқарма төрағасы болып тағайындалды. Соңғы жылдары &quot;Brain Trust&quot; ЖШС-нің басқарушы серіктесі қызметін атқарған. Бұған дейін Марғұлан Баймұханның Таиландтағы Қазақстан Республикасының елшісі болып тағайындалғаны хабарланған болатын.
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