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Қоғам

Тоқаев ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппараты басшысының орынбасарларын тағайындады

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 10:35 Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 5 қыркүйекте ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппараты басшысының жаңа орынбасарларын тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының өкімдерімен:

Нұржан Каджиақбаров Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;

Руслан Жақсылықов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;

Геннадий Зуев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды.

Еске салайық, бұған дейін Мұрат Баймұқашев ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппаратының басшысы болып тағайындалған еді.

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