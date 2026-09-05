Тоқаев ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппараты басшысының орынбасарларын тағайындады
Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 5 қыркүйекте ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппараты басшысының жаңа орынбасарларын тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысының өкімдерімен:
Нұржан Каджиақбаров Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;
Руслан Жақсылықов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;
Геннадий Зуев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды.
Еске салайық, бұған дейін Мұрат Баймұқашев ҚР Қауіпсіздік кеңесі Аппаратының басшысы болып тағайындалған еді.
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