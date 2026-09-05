Әкімдік 61 млн теңгеге сегіз қызметтік көлік алмақ болған: прокуратура мұны тоқтатты
Фото: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданында прокуратура бюджет қаражатының 61 млн теңгеден астам сомасының негізсіз жұмсалуына жол бермеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Биыл шілде айында аудан әкімдігі мемлекеттік сатып алулар веб-порталына 8 қызметтік автокөлікті жалпы құны 61,4 млн теңгеге сатып алу туралы хабарландыру орналастырған. Алайда бұл сатып алу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 24 қыркүйектегі №792 қаулысымен енгізілген мораторий талаптарына қайшы болған.
Прокурордың наразылығынан кейін мемлекеттік сатып алу рәсімдері тоқтатылып, бюджет қаражатының негізсіз жұмсалуына жол берілді.
Прокуратураның мәліметінше, мемлекеттік мүдделерді қорғау – прокуратура органдары қызметінің басым бағыттарының бірі.
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