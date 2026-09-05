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Қоғам

Әкімдік 61 млн теңгеге сегіз қызметтік көлік алмақ болған: прокуратура мұны тоқтатты

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 14:02 Фото: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданында прокуратура бюджет қаражатының 61 млн теңгеден астам сомасының негізсіз жұмсалуына жол бермеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл шілде айында аудан әкімдігі мемлекеттік сатып алулар веб-порталына 8 қызметтік автокөлікті жалпы құны 61,4 млн теңгеге сатып алу туралы хабарландыру орналастырған. Алайда бұл сатып алу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 24 қыркүйектегі №792 қаулысымен енгізілген мораторий талаптарына қайшы болған.

Прокурордың наразылығынан кейін мемлекеттік сатып алу рәсімдері тоқтатылып, бюджет қаражатының негізсіз жұмсалуына жол берілді.

Прокуратураның мәліметінше, мемлекеттік мүдделерді қорғау – прокуратура органдары қызметінің басым бағыттарының бірі.

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Айдос Қали
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