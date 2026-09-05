5 қыркүйектегі валюта бағамы қандай
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 5 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары мынадай:
- АҚШ доллары – 456,35 теңге;
- еуро – 531,41 теңге;
- рубль – 5,27 теңге;
- Қытай юані – 68,29 теңге.
Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттеріне қатысты көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 453,01 теңге, сату – 460,01 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 525,01 теңге, сату – 535,01 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5 теңге, сату – 5,27 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 455,47 теңге, сату – 457,47 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 528,87 теңге, сату – 533,2 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,28 теңге.
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