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Қоғам

5 қыркүйектегі валюта бағамы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 12:05 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 5 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары мынадай:

  • АҚШ доллары – 456,35 теңге;
  • еуро – 531,41 теңге;
  • рубль – 5,27 теңге;
  • Қытай юані – 68,29 теңге.

Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттеріне қатысты көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 453,01 теңге, сату – 460,01 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 525,01 теңге, сату – 535,01 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5 теңге, сату – 5,27 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 455,47 теңге, сату – 457,47 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 528,87 теңге, сату – 533,2 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,28 теңге.

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