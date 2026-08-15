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Қоғам

15 тамызда айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 14:23 Фото: pixabay
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 15 тамыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы мынадай: АҚШ доллары – 463,97 теңге; еуро – 535,71 теңге; Ресей рублі – 6,74 теңге; Қытай юані – 68,89 теңге.

Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

сатып алу – 460,01 теңге, сату – 467,01 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 532,8 теңге, сату – 540,05 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,47 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

сатып алу – 463,12 теңге, сату – 465,25 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 532,89 теңге, сату – 538 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,3 теңге, сату – 5,44 теңге.

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Айдос Қали
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