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Қоғам

9 тамыздағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2026 11:50 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 9 тамыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы төмендегідей:

  • АҚШ доллары – 469,68 теңге;
  • еуро – 541,26 теңге;
  • рубль – 5,71 теңге;
  • Қытай юані – 69,08 теңге.

Шетел валюталарының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

сатып алу – 466 теңге, сату – 473 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 534 теңге, сату – 544 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,45 теңге, сату – 5,65 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

сатып алу – 468,57 теңге, сату – 470,68 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 538,44 теңге, сату – 543,79 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,44 теңге, сату – 5,59 теңге.

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Айдос Қали
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