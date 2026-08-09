9 тамыздағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 9 тамыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы төмендегідей:
- АҚШ доллары – 469,68 теңге;
- еуро – 541,26 теңге;
- рубль – 5,71 теңге;
- Қытай юані – 69,08 теңге.
Шетел валюталарының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
сатып алу – 466 теңге, сату – 473 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 534 теңге, сату – 544 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,45 теңге, сату – 5,65 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
сатып алу – 468,57 теңге, сату – 470,68 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 538,44 теңге, сату – 543,79 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,44 теңге, сату – 5,59 теңге.
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