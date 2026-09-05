#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
456.56
530.52
5.28
Қоғам

1,5 млн долларға жылжымайтын мүлік сатып, қашып кеткен: Грузиядан Қазақстан азаматы экстрадицияланды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 17:33 Фото: pexels
1,5 млн долларға алаяқтық жасады деген күдікке ілінген Қазақстан азаматы Грузиядан елге экстрадицияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Операцияны Қазақстан Бас прокуратурасының қызметкерлері мен ІІМ Интерполы Қазақстанның Грузиядағы елшілігінің қолдауымен жүргізді.

Тергеу мәліметінше, күдікті 2023 жылғы қараша-желтоқсан айларында Алматыда коммерциялық жылжымайтын мүлікті сату сылтауымен алдау арқылы жәбірленушіден 1,5 млн доллар көлемінде ақша иемденген.

"Қылмыс жасағаннан кейін күдікті қылмыстық қудалау органдарынан бой тасалаған. Осыған байланысты оған халықаралық іздеу жарияланды", – деп хабарлады Бас прокуратураның баспасөз қызметі 2026 жылғы 5 қыркүйекте.

2025 жылғы желтоқсанда ол Грузия аумағында ұсталып, Бас прокуратураның сұрауы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды.

Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.

Енді оған тағылған қылмыс үшін мүлкін тәркілей отырып, 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
7-30 қыркүйекте үш облыста әскери техника қозғалады: Қорғаныс министрлігі ескерту жасады
18:05, Бүгін
7-30 қыркүйекте үш облыста әскери техника жүріп өтеді: Қорғаныс министрлігі ескерту жасады
Қазақстандық күдікті Грузиядан экстрадицияланды: 2,4 млрд теңгенің мүлкі бұғатталды
10:29, 27 шілде 2026
Қазақстандық күдікті Грузиядан экстрадицияланды: 2,4 млрд теңгенің мүлкі бұғатталды
Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасады деген күдікті Грузиядан экстрадицияланды
12:53, 19 қаңтар 2024
Қазақстанның мемлекеттік кірістер органының бұрынғы қызметкері Грузиядан экстрадицияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Игровой эпизод в матче КПЛ Каспий - Кайрат
18:53, Бүгін
"Кайрат" разгромил "Каспий" в гостях и сократил отставание от "Ордабасы"
Игровой эпизод в матче КПЛ Окжетпес - Ордабасы
18:04, Бүгін
"Окжетпес" неожиданно обыграл лидирующий "Ордабасы" в матче КПЛ
Еркебулан Токтар после победы на турнире IBA Nomad
17:43, Бүгін
"Пожелайте нам удачи": Еркебулан Токтар проведёт переговоры с UFC в Париже
Александр Бублик на Уимблдонском турнире
17:18, Бүгін
"За идею не отдался": Александр Бублик эмоционально отреагировал на вылет с US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: