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Қоғам

Алматыда микронесиеге қатысты ауқымды алаяқтық схема тергеліп жатыр

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 09:43 Фото: АФМ РК
Алматыда Alemcredit.com интернет-ресурсы арқылы криптовалютамен микронесие беру желеуімен жасалған ірі алаяқтық схема әшкереленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігі 2026 жылғы 7 қыркүйекте мәлім еткендей, ықтимал қарыз алушылар әлеуметтік желілерде тиімді шарттармен несие берілетіні туралы белсенді жарнама орналастыру арқылы тартылған. Несиені рәсімдеу үшін клиенттер сәйкестендіруден өтіп, жеке деректерін ұсынуға және электрондық құжаттарға қол қоюға тиіс болған.

"Алайда аталған рәсімдер аяқталғаннан кейін мәміленің нақты шарттары бастапқыда ұсынылған талаптардан айтарлықтай өзгеше болған. Қарыз алушыларға көрсетілген сомадан едәуір аз қаражат аударылып, оның бір бөлігі алдын ала айтылмаған комиссиялар мен басқа да төлемдер ретінде ұсталған. Қарыздың толық құны, артық төлем мөлшері, сыйақы мен айыппұл санкциялары туралы ақпарат та мәміле жасалғанға дейін толық ашылмаған. Қаражат үшінші тұлғалардың, яғни дропперлердің банк карталары арқылы қайтарылған", – деп хабарлады ҚМА.

Ведомствоның мәліметінше, интернет-ресурстың жұмысын қамтамасыз ету және қарыз алушылармен байланысу үшін заңды тұлғаларды, телекоммуникациялық ресурстар мен техникалық құралдарды қамтитын тармақталған инфрақұрылым пайдаланылған.

Тінту барысында жаппай SMS хабарламалар таратуға қолданылған SIM-бокстар мен көптеген SIM-карта тәркіленді.

Қазіргі уақытта тергеу жалғасып жатыр.

Бұған дейін, 27 тамызда, қазақстандықтарға заңсыз қарыз беріп, миллиондаған теңге табыс тапқан азаматқа сот үкімі шыққаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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