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Қоғам

Найзағай мен нөсер жаңбыр: қазақстандықтарға 8 қыркүйектегі қолайсыз ауа райы туралы ескертілді

Дождь, дожди, осадки, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 17:29 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 8 қыркүйек, сейсенбіге арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, кең ауқымды антициклон ел аумағындағы ауа райына әсерін жалғастырады. Осыған байланысты Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз, негізінен құрғақ ауа райы сақталады.

Сонымен қатар батыс, солтүстік-батыс және оңтүстік өңірлердің кей жерлерінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Түнде елдің батысында қатты жаңбыр жаууы мүмкін. Сондай-ақ бұршақ жауып, желдің екпіні күшеюі ықтимал.

Бұдан бөлек, республика бойынша желдің күшейетіні болжанып отыр.

Түнгі және таңертеңгі уақытта елдің батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде кей жерлерде тұман түседі.

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Айдос Қали
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