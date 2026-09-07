Найзағай мен нөсер жаңбыр: қазақстандықтарға 8 қыркүйектегі қолайсыз ауа райы туралы ескертілді
Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 8 қыркүйек, сейсенбіге арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың мәліметінше, кең ауқымды антициклон ел аумағындағы ауа райына әсерін жалғастырады. Осыған байланысты Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз, негізінен құрғақ ауа райы сақталады.
Сонымен қатар батыс, солтүстік-батыс және оңтүстік өңірлердің кей жерлерінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Түнде елдің батысында қатты жаңбыр жаууы мүмкін. Сондай-ақ бұршақ жауып, желдің екпіні күшеюі ықтимал.
Бұдан бөлек, республика бойынша желдің күшейетіні болжанып отыр.
Түнгі және таңертеңгі уақытта елдің батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде кей жерлерде тұман түседі.
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