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Қоғам

Павлодар облысында мас күйінде көлік жүргізген әйел жалған жүктілік анықтамасымен қамаудан құтылмақ болған

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 18:18 Фото: unsplash
Павлодар облысында мас күйінде жол-көлік оқиғасын жасаған әйел қамауға алынбау үшін жүктілігі туралы жалған анықтама пайдаланбақ болған. Бұл туралы 2026 жылғы 7 қыркүйекте облыстық прокуратураның баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қадағалау органының мәліметінше, жалған анықтама мас күйінде көлік жүргізген әйелді біраз уақыт жазадан құтқарып қалған. Алайда прокурорлар құжаттың шынайы екеніне күмән келтіріп, оның қолдан жасалғанын дәлелдеді.

Нәтижесінде сот жол-көлік оқиғасына кінәлі әйелге 20 тәулікке әкімшілік қамауға алу жазасын тағайындады. Сонымен қатар қадағалау органы жалған анықтаманы рәсімдеуге көмектескен адамдарды да анықтады.

"Кейін пара алғаны және дәлелдемелерді қолдан жасағаны үшін кінәлі адам сотталды. Оған 6,6 млн теңге көлемінде айыппұл салынды және мемлекеттік қызметте қызмет атқару құқығынан өмір бойына айырылды", – деп хабарлады прокуратура.

Сонымен қатар прокуратура денсаулық сақтау жүйесіндегі жалған құжатты пайдалануға мүмкіндік берген олқылықтарды анықтады.

Қадағалау органы енгізген ұсыныс негізінде бес лауазымды тұлға, оның ішінде екі басшы қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

"Медициналық ұйымдарда құжаттарды рәсімдеу, есепке алу, сақтау және беру тәртібіне бақылау күшейтілді, сондай-ақ оларды редакциялау мүмкіндігі жойылды", – деп хабарлады қадағалау органы.
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Айдос Қали
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