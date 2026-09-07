#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
454.31
528.04
5.25
Қоғам

Қазақстанның мемлекеттік орман қорында 4 орман өрті тіркелді

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 21:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында төрт орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрттердің біреуі Шығыс Қазақстан облысында, екеуі Қостанай облысында, тағы біреуі Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде болған.

Орман алқаптарындағы өрт ошақтары "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның әуе патрульдеуі және мемлекеттік орман күзетінің тұрақты бақылауы нәтижесінде дер кезінде анықталған.

Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, әуе өрт сөндіру десанттары, тікұшақтар және арнайы техника жұмылдырылды. Жедел қабылданған шаралардың арқасында барлық өрт толық тоқтатылып, жалынның одан әрі таралуына жол берілмеді.

Қазіргі уақытта жағдай тұрақты бақылауда.

Мамандар азаматтарды орман аумағында өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
22:38, Бүгін
8 қыркүйекте елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасады
Қазақстанның бес өңірінде бір күнде 5 орман өрті тіркелді
23:04, 10 шілде 2026
Қазақстанның бес өңірінде бір күнде 5 орман өрті тіркелді
Орман өрті, Батыс Қазақстан облысы, Ұлытау облысы, Көкшетау, 7 тамыз
10:11, 08 тамыз 2026
Қазақстанда 7 тамызда үш орман өрті тіркелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Всеволод Логвин в составе &quot;Барыса&quot;
22:45, Бүгін
Форвард "Барыса" Логвин высказался о разгромной победе над "Сибирью" в КХЛ
Джастин Бейли
22:30, Бүгін
Форвард "Барыса" Бейли прокомментировал разгромную победу в матче с "Сибирью"
Криштиану Роналду в составе &quot;Реала&quot;
22:09, Бүгін
L’Équipe не включила Роналду в символическую сборную ЛЧ за всю историю турнира
ХК &quot;Барыс&quot;
21:55, Бүгін
Видеообзор разгромной победы "Барыса" в первом матче сезона КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: