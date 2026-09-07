Астанада жүзуден Әлем кубогының кезеңі өтеді
Жарыс Әзербайжан астанасында басталып, жүзгіштер 1-3 қазан аралығында сынға түседі. Одан кейін серия 8-10 қазан күндері Ташкентте жалғасып, Астанада мәресіне жетеді.
Сайысқа ұлттық құрамалардың өкілдері, сондай-ақ белгіленген іріктеу талаптарын орындаған клуб спортшылары қатыса алады. Қабылдаушы елдердің клубтарынан келген жүзгіштер үшін бөлек шектеу қарастырылған: әр спортшы үш дисциплинадан артық жарысқа қатыса алмайды.
Жарысқа әлемнің үздік жүзгіштері, соның ішінде Олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлері, әлем чемпионаттарының жүлдегерлері мен әлемдік рекорд иелері қатысады деп күтілуде. Жалпы, Silk Road Tour аясындағы үш додаға 50-ден астам елден 750-ден аса жүзгіш қатысады деп жоспарланған.
Әлем кубогы жарыстарында көрсетілген нәтижелер әлем және жасөспірімдер рекорды ретінде ресми түрде есепке алынуы мүмкін. Әлем рекорды жаңартылған немесе қайталанған жағдайда, World Aquatics талаптарына сәйкес нәтиже ресми түрде тіркеледі.
Silk Road Tour қорытынды рейтингі Астанадағы жарыс аяқталғаннан кейін жасалады. Спортшылардың жалпы орнын анықтау кезінде серияның барлық кезеңінде көрсеткен нәтижелері есепке алынады. Бұл ретте әр кезеңде жүзгіштің ең үздік үш нәтижесі ғана қорытынды есепке енгізіледі.
Күзгі серия желтоқсан айында Қытайдың Бейжің қаласында өтетін қысқа бассейндегі (25 метр) әлем чемпионаты алдындағы маңызды халықаралық жарыстардың бірі болмақ.
Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі "Барыс Арена" бассейнінде өтеді.