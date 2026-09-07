#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
454.31
528.04
5.25
Қоғам

"Бізді ұйықтап жатқанда улап жатыр ма?!": Атырау тұрғындарын қаладағы өткір иіс алаңдатты

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 21:38 Фото: Zakon.kz
Атырау тұрғындары таңғы уақытта қаланы қою түтін басып, өткір иіс тарағанына алаңдады. Әлеуметтік желіде қала тұрғындарынан көптеген шағым түскеннен кейін өңір билігі жағдайға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға әлеуметтік желідегі Threads платформасында қызу талқыланып жатыр. Нұрсая ықшамауданының тұрғыны пәтерлерге терезелер жабық тұрса да түтіннің кіргенін көрсететін кадрлар жариялады.

"Таңғы сағат 5. Өткір иістен оянып кеттім. Терезені ашқым келіп еді, сырттағы көріністі көріп шошып кеттім. Басында не болғанын түсінбей, газ тарады ма деп ойладым. Терезелер жабық болса да, үйдің ішінде иіс сезіледі. Сыртта не болып жатқанын елестете алмаймын. Бізді ұйықтап жатқанда улап жатыр ма?!" – деп жазды автор 7 қыркүйекте.

Жағдайға Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі түсініктеме берді. Жергілікті биліктің мәліметінше, экологиялық қызметтер тәулік бойы, оның ішінде түнгі уақытта жұмыс істеу режиміне көшкен. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары сағат 22:00-ден 07:00-ге дейін атмосфералық ауаға сынама алған.

Мониторинг нәтижесінде тұрғындардың алаңдаушылығы расталып, Атыраудың бірқатар ауданында ауа құрамындағы зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациядан асып кеткені анықталған. Атап айтқанда, күкіртсутек пен көміртек тотығының мөлшері жоғарылаған.

"Анықталған фактілерге байланысты облыс әкімі атмосфералық ауаның ластануына себеп болуы мүмкін кәсіпорындарға қатысты тексеру жүргізу үшін қажетті материалдарды дайындауды тапсырды", – деп хабарлады 7 қыркүйекте әкімдік.

Тергеу аясында мамандар ластанудың ықтимал көздерін де тексеріп жатыр. Олардың қатарында "Тухлая балка" булану алаңдары мен Атырау мұнай өңдеу зауытының (АМӨЗ) булау станциясы бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Күкіртті сутегі, ауа сапасы, Атырау, экология департаменті
16:08, 25 наурыз 2024
Атырауда ауадағы күкіртті сутегі шекті мөлшерден асып кеткені анықталды
Атырау тұрғындары күкірттің өткір иісіне шағымдануда: тексеру нәтижелері не көрсетті
16:14, 26 қаңтар 2026
Атырау тұрғындары күкірттің өткір иісіне шағымдануда: тексеру нәтижелері не көрсетті
Ұсталды, Астана, бауыздау, кісі өлтіру, телефон, жас жігіт
13:14, 19 қаңтар 2025
"Ұйықтап жатқанда шетінен бауыздаған": Астанада кісі өлтірді деген күдікпен жас жігіт ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Всеволод Логвин в составе &quot;Барыса&quot;
22:45, Бүгін
Форвард "Барыса" Логвин высказался о разгромной победе над "Сибирью" в КХЛ
Джастин Бейли
22:30, Бүгін
Форвард "Барыса" Бейли прокомментировал разгромную победу в матче с "Сибирью"
Криштиану Роналду в составе &quot;Реала&quot;
22:09, Бүгін
L’Équipe не включила Роналду в символическую сборную ЛЧ за всю историю турнира
ХК &quot;Барыс&quot;
21:55, Бүгін
Видеообзор разгромной победы "Барыса" в первом матче сезона КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: