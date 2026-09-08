Алматыда жыл басынан бері магнит жұтып қойған 15 бала ауруханаға түсті
Бір ғана кезекшілік кезінде үш балаға шұғыл ота жасауға тура келген. Бұл туралы қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері хабарлады.
Алғашқы науқас – 2 жастағы бала. Ол ауруханаға ішінің ауырсынуына байланысты жеткізілген. Тексеру барысында дәрігерлер оның ағзасынан бөгде заттарды анықтады. Шұғыл жасалған ота кезінде хирургтер баланың ағзасынан 25 магнит алды.
"Үшінші бала сол кезекшілік кезінде таңға жуық, кезекшілік аяқталар тұста түсті. Жасы 4-ке де толмаған. Іші қатты ауырып, әлсіздік пен құсу белгілері байқалды. Тексеру барысында асқазан-ішек жолынан көптеген бөгде зат анықталды. Баланың аш ішегінен 59 магнит алып шыққан кезде мұндай жағдай дәрігерлердің өзін таңғалдырды. Медициналық көмекке жүгінген сәтте қауіпті заттар аш ішектің қабырғасын тесіп үлгерген. Бұл 1 тамыздағы кезекшілік кезінде жасалған ең күрделі оталардың бірі болды", – деді Балалар шұғыл медициналық көмек көрсету орталығы қабылдау бөлімінің хирургі Айбол Сұлтанбеков.
Дәрігерлердің мәліметінше, жыл басынан бері орталыққа магнит жұтып қойған 15 бала жеткізілген. Мұндай жағдай аса қауіпті. Өйткені, бірнеше магнит ағза ішінде бір-біріне тартылып, ішкі ағзаларды зақымдап, ауыр асқынуға әкелуі мүмкін.
Дәрігерлер ата-аналарды магнитті шариктер мен осыған ұқсас ойыншықтарды кішкентай балалардың қолы жететін жерге қоймауға шақырады. Сондай-ақ, балалардың қандай заттармен ойнап жүргенін үнемі қадағалау қажеттігін ескертеді.