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Қоғам

Алматыда жыл басынан бері магнит жұтып қойған 15 бала ауруханаға түсті

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 14:18 Фото: akorda.kz
Алматыда балалардың магнитті шариктерді жұтып қою жағдайы әлі де тіркеліп жатыр. Жыл басынан бері осындай жағдаймен Балалар шұғыл медициналық көмек көрсету орталығына 15 бала жеткізілген.

Бір ғана кезекшілік кезінде үш балаға шұғыл ота жасауға тура келген. Бұл туралы қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері хабарлады.

Алғашқы науқас – 2 жастағы бала. Ол ауруханаға ішінің ауырсынуына байланысты жеткізілген. Тексеру барысында дәрігерлер оның ағзасынан бөгде заттарды анықтады. Шұғыл жасалған ота кезінде хирургтер баланың ағзасынан 25 магнит алды.

Алматыда балалардың магнитті шариктерді жұтып қою жағдайы әлі де тіркеліп жатыр. Жыл басынан бері осындай жағдаймен Балалар шұғыл медициналық көмек көрсету орталығына 15 бала жеткізілген. , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 14:18

Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Арада бірнеше сағат өткенде қабылдау бөліміне 2,5 жастағы тағы бір бала жеткізілді. Ол құсу мен ішінің ауырсынуына шағымданған. Тексеруден кейін дәрігерлер оған да шұғыл ота жасап, ағзасынан 9 магнит алып шықты. Отадан кейін бала 10 күн стационарда ем қабылдады.
"Үшінші бала сол кезекшілік кезінде таңға жуық, кезекшілік аяқталар тұста түсті. Жасы 4-ке де толмаған. Іші қатты ауырып, әлсіздік пен құсу белгілері байқалды. Тексеру барысында асқазан-ішек жолынан көптеген бөгде зат анықталды. Баланың аш ішегінен 59 магнит алып шыққан кезде мұндай жағдай дәрігерлердің өзін таңғалдырды. Медициналық көмекке жүгінген сәтте қауіпті заттар аш ішектің қабырғасын тесіп үлгерген. Бұл 1 тамыздағы кезекшілік кезінде жасалған ең күрделі оталардың бірі болды", – деді Балалар шұғыл медициналық көмек көрсету орталығы қабылдау бөлімінің хирургі Айбол Сұлтанбеков.

Дәрігерлердің мәліметінше, жыл басынан бері орталыққа магнит жұтып қойған 15 бала жеткізілген. Мұндай жағдай аса қауіпті. Өйткені, бірнеше магнит ағза ішінде бір-біріне тартылып, ішкі ағзаларды зақымдап, ауыр асқынуға әкелуі мүмкін.

Дәрігерлер ата-аналарды магнитті шариктер мен осыған ұқсас ойыншықтарды кішкентай балалардың қолы жететін жерге қоймауға шақырады. Сондай-ақ, балалардың қандай заттармен ойнап жүргенін үнемі қадағалау қажеттігін ескертеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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