Енді жасанды интеллект мектеп оқулықтарына енетін болады
Журналистер министрден оқу жылы басталғанға дейін электронды күнделіктердің жұмысына қатысты мәселелер неге шешілмегенін және мектеп оқулықтарының сапасы туралы сұрады. Ата-аналар кітаптардың көлемі әртүрлі екенін және түптелу сапасына қатысты шағым айтып жүр. Кейбір оқулықтардың мұқабасы жұмсақ болғандықтан тез тозады. Ал кітаптардың өлшемі әртүрлі болғандықтан, сөмке мен қап таңдауда қиындық туындайды.
"Иә, мұндай мәселе бар. Қазір біз жасанды интеллект көмегімен оқулықтардың жаңа форматын жасау мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Қазірдің өзінде 40 мектепте пилоттық жоба сынақтан өтіп жатыр. Бұл – Yello немесе Oqulyq платформалары. Онда барлық оқулықтар бір жерге жинақталған. Биыл Оқу-ағарту министрлігі оқулықтарға қатысты үлкен талдау жүргізді. Нәтижесінде шамамен 700 қате анықталды. Қазір баспалармен бірлесіп, жаңа оқулықтарды кезең-кезеңімен әзірлеп жатырмыз", – деді Жұлдыз Сүлейменова.
Оның айтуынша, бірқатар өңірлерде, соның ішінде Шымкентте ата-аналар жаңа оқулықтардың уақытында берілмегеніне шағымданған.
"Біз бұл мәселеге жедел түрде жауап бердік. Қазіргі уақытта оқулықтар сатып алынды және осы аптада оқушыларға жеткізіледі. Сөмкелер мен оқулықтардың бірыңғай форматына қатысты мәселені білеміз және оны зерттеп жатырмыз. Бұл мәселені бірыңғай платформа арқылы шешуге болады", – деді министр.
Электронды күнделік пен білім беру платформаларына қатысты министр қазіргі уақытта төрт LMS жүйесі жұмыс істеп тұрғанын айтты. Заңға сәйкес, жергілікті атқарушы органдар олардың ішінен кез келген жүйені өздері таңдай алады. Сондықтан оның жұмысына, сапасына және жеке деректердің қауіпсіздігіне жергілікті атқарушы орган жауап береді.
Журналистер электронды күнделіктерге қатысты мәселелер бойынша жергілікті атқарушы органдарға жүгіну керек пе және мектеп оқулықтарына бірыңғай стандарт қашан енгізілетінін де сұрады.
"Біз қазір осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Қараша мен қаңтар аралығында пилоттық жобаны таныстырамыз деп ойлаймын. Жобаны ведомствоға қарасты ұйымымызбен және 15 баспамен бірлесіп әзірлеп жатырмыз. Мүмкін, қаңтар айында оны сіздерге көрсететін боламыз", – деп жауап берді министр.
Бұған дейін Қазақстанда кадр даярлау жүйесін қайта құру жоспарланып отырғаны хабарланған болатын.