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Қоғам

Қазақстандық оқушылар 11 жылдық білім беру жүйесіне қайта оралуы мүмкін

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 13:15 Фото: Министерство просвещения РК
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2026 жылғы 8 қыркүйекте Үкіметте өткен брифингте мектептерді 11 жылдық білім беру форматына көшіру жоспары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің мәліметінше, қазіргі уақытта арнайы комиссия мектеп бағдарламаларының мазмұны мен өзара сәйкестігін зерделеп жатыр.

"Жаңа Конституцияға сәйкес, Қазақстанда бірыңғай білім беру стандарты болуы керек. Сонымен қатар Назарбаев зияткерлік мектептері оқушыларының 88%-ы мектепті 18 жасында аяқтайтынын көріп отырмыз. НЗМ-де білім алатын оқушылардың 10-сыныптан кейін құжаттарын алып, жалпы білім беретін мектептерге ауысу үрдісі де байқалады. Сондықтан 12 жылдық білім беру жүйесін қайта қарау қажеттілігі туындап отыр. Яғни барлық оқу бағдарламасы мен олардың мазмұнын, соның ішінде халықаралық бағдарламаларды да 11 жылдық форматқа бейімдеу қажет", – деді Жұлдыз Сүлейменова.

Оның айтуынша, бұл мәселе бойынша түпкілікті шешім 2027 жылы қабылдануы мүмкін.

"Әзірге нақты мерзімін айта алмаймыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін оның нәтижесін хабарлаймыз. Менің ойымша, шешім 2027 жылғы қаңтарда қабылдануы мүмкін", – деді министр.

Бұған дейін Оқу-ағарту министрі Ақтаудағы лицейлердің бірін қашықтан оқыту форматына көшіруге қатысты пікір білдірген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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