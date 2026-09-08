Ақтаудағы лицей қашықтан оқытуға көшті: Оқу-ағарту министрлігі ата-аналардың шағымын тексеріп жатыр
Фото: unsplash
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2026 жылғы 8 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте Ақтаудағы лицейлердің бірінің қашықтан оқытуға көшуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Әңгіме жөндеу жұмыстарының созылып кетуіне байланысты оқушылары қашықтан білім алуға мәжбүр болған IT-лицей туралы болып отыр.
"Барлық өңір дайын болды. 1, 3 және 4 қыркүйекте селекторлық кеңестер өткізіп, жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатқан мектептерді нақты талқыладық. Ақтауда бір ғана осындай жағдай болды. Қалған өңірлердегі барлық мектеп оқу процесін қалыпты режимде бастады", – деді Жұлдыз Сүлейменова.
Журналистер министрден бұл жағдай үшін кімнің жауапқа тартылатынын сұрады.
"Бұл мәселені білім басқармасымен бірге тексеріп жатырмыз. Қосымша ақпарат береміз", – деді Оқу-ағарту министрлігінің басшысы.
Бұған дейін министр ата-аналар чатындағы қарым-қатынас ережелерін реттеуге уәде берген еді.
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