Оқу-ағарту министрлігі жоғары сыныптарда БЖБ мен ТЖБ-ны алып тастауды жоспарлап отыр: болжамды мерзімі аталды
Фото: akorda.kz
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2026 жылғы 8 қыркүйекте Үкіметтегі брифинг барысында жоғары сынып оқушыларының оқу бағдарламасына енгізілуі мүмкін өзгерістер туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Өзгерістер бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) мен тоқсан бойынша жиынтық бағалауға (ТЖБ) қатысты болмақ.
"Биыл біз бастауыш сыныптардың оқу бағдарламалары мен оқушылардың үлгеріміне толық талдау жүргіздік. Бағалау мәселесін қоса алғанда, бағдарламалар қайта қаралды. Бұдан былай тоқсандық жиынтық бағалау өткізілмейді. Оның орнына күн сайын сабаққа қатысып, жауап беретін оқушыларды бағалауға мүмкіндік беретін қалыптастырушы бағалаудың рөлі артады", – деп еске салды Жұлдыз Сүлейменова.
Министрдің айтуынша, осындай өзгерістер жоғары сыныптарға да енгізіледі.
"Келесі кезеңде бұл жұмыс 5-9-сыныптарда жүргізіледі. Оны келесі жылы жүзеге асыру жоспарланып отыр. Содан кейін 10-11-сыныптардағы бағалау жүйесін де қайта қараймыз", – деп қорытындылады министр.
Бұған дейін Жұлдыз Сүлейменова колледж студенттеріне төленетін стипендияның жаңартылған мөлшерін атаған еді.
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