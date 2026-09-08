Қазақстанда қызметкерлерге қойылатын басты талаптар аталды
Фото: Zakon.kz
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2026 жылғы 8 қыркүйекте Үкімет отырысында 2030 жылға дейінгі еңбек нарығына қатысты болжамды жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның мәліметінше, 2030 жылға қарай Қазақстан халқының саны 10%-ға артып, 21,6 млн адамға жетеді. Ал 15 пен 28 жас аралығындағы жастардың саны 29%-ға өсіп, 4,6 млн адамды құрайды.
"Колледжде білім алатын жасқа сәйкес келетін 15-18 жас аралығындағы азаматтардың саны 34%-ға, яғни 1,1 миллионнан 1,5 миллион адамға дейін артады. Осы кезеңде еңбек нарығы жыл сайын 225-256 мың маманға мұқтаж болады", – деді Жұлдыз Сүлейменова.
Бұл ретте сұранысқа ие мамандықтардың 70%-дан астамы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне тиесілі.
Министрдің айтуынша, бүгінде жұмыс берушілер қызметкерлердің кәсіби білімімен қатар, олардың қарым-қатынас жасау қабілетіне, сыни ойлауына, өзгерістерге бейімделуіне және цифрлық сауаттылығына ерекше мән береді.
Бұған дейін Қазақстандағы колледж студенттеріне төленетін стипендияның жаңартылған мөлшері белгілі болды.
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