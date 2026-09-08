#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
454.31
528.04
5.25
Қоғам

Қазақстанда қызметкерлерге қойылатын басты талаптар аталды

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 11:01 Фото: Zakon.kz
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2026 жылғы 8 қыркүйекте Үкімет отырысында 2030 жылға дейінгі еңбек нарығына қатысты болжамды жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның мәліметінше, 2030 жылға қарай Қазақстан халқының саны 10%-ға артып, 21,6 млн адамға жетеді. Ал 15 пен 28 жас аралығындағы жастардың саны 29%-ға өсіп, 4,6 млн адамды құрайды.

"Колледжде білім алатын жасқа сәйкес келетін 15-18 жас аралығындағы азаматтардың саны 34%-ға, яғни 1,1 миллионнан 1,5 миллион адамға дейін артады. Осы кезеңде еңбек нарығы жыл сайын 225-256 мың маманға мұқтаж болады", – деді Жұлдыз Сүлейменова.

Бұл ретте сұранысқа ие мамандықтардың 70%-дан астамы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне тиесілі.

Министрдің айтуынша, бүгінде жұмыс берушілер қызметкерлердің кәсіби білімімен қатар, олардың қарым-қатынас жасау қабілетіне, сыни ойлауына, өзгерістерге бейімделуіне және цифрлық сауаттылығына ерекше мән береді.

Бұған дейін Қазақстандағы колледж студенттеріне төленетін стипендияның жаңартылған мөлшері белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок
16:30, 18 тамыз 2026
Қазақстанда қанша бала бірінші сыныпқа барады
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии
10:56, Бүгін
Қазақстанда 200-ден астам жаңа мамандық пайда болады
Школьники, ученики, 25 мая, школьная линейка, последний звонок, колокольчики
14:57, 26 мамыр 2026
Қазақстанда мектеп бітіру кештерін мейрамханаларда өткізуге тыйым салынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хоккеисты ХК &quot;Сарыарка&quot;
11:21, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Казахстана по хоккею после четырёх туров
Полузащитник &quot;Кайсара&quot; Жаксылык высказался об инциденте в матче против &quot;Алтая&quot; в КПЛ
11:07, Бүгін
Полузащитник "Кайсара" Жаксылык высказался об инциденте в матче против "Алтая" в КПЛ
Абдумалик Халоков
10:48, Бүгін
С Халоковым, но без Умматалиева: Узбекистан объявил состав на Азиаду-2026 в боксе
&quot;Барыс&quot; - &quot;Сибирь&quot;
10:44, Бүгін
Эксперт Шавернев назвал ключевые факторы разгромной победы "Барыса" над "Сибирью" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: