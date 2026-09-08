Қазақстанда 200-ден астам жаңа мамандық пайда болады
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Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2026 жылғы 8 қыркүйекте Үкімет отырысында Қазақстанның Жаһандық таланттардың бәсекеге қабілеттілігі индексіндегі көрсеткіші жақсарғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Атап айтқанда, кәсіби және техникалық дағдылар деңгейі бойынша Қазақстан 39 сатыға көтеріліп, 122-орыннан 83-орынға жайғасқан.
"Жаһандық технологиялық өзгерістер мамандықтар құрылымына да әсер етеді. Нәтижесінде 200-ден астам жаңа мамандық пайда болып, 100-ге жуық мамандық өзгереді. Ал 125 мамандыққа сұраныс төмендейді", – деді министр.
Оның айтуынша, бұл үрдістер техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін еңбек нарығындағы өзгерістер мен технологиялық жаңғыруларға алдын ала бейімдеуді талап етеді.
Қазақстанда қызметкерлерге қандай дағдыларға сұраныс жоғары екені туралы материалдан оқыңыз.
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