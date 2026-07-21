#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
470.28
537.53
5.99
Қоғам

Қазақстанда 30-дан астам жаңа мамандық пайда болады

Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 11:29 Фото: pixabay
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 21 шілдеде өткен Үкімет отырысында автомобиль өнеркәсібі үшін 31 жаңа мамандық әзірленгенін, сондай-ақ қолданыстағы 22 мамандықтың жаңартылатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, бүгінде жаңа мамандықтар мен құзыреттердің 9 салалық және 20 өңірлік атласы әзірленген.

""Машина жасау" және "Көлік және логистика" салалық мамандықтар атластары, сондай-ақ Қарағанды және Қостанай облыстарының өңірлік атластары машина жасау саласын тікелей қамтиды. Автомобиль өнеркәсібіне арналған жаңа мамандықтар атласының жаңартылған нұсқалары жобалаудан бастап өндіру, пайдалану, сервистік қызмет көрсету, логистика және қуаттау инфрақұрылымына дейінгі толық циклді қамтуға мүмкіндік береді. Соның нәтижесінде 31 жаңа мамандық пайда болып, қолданыстағы 22 мамандық трансформацияланады", – деді Саясат Нұрбек.

Әңгіме машина жасаудағы цифрлық технологиялар, машина жасау және өндірістік үдерістерді роботтандыру, инженерлік дизайн және машина жасау технологиялары, цифрлық машина жасау және зияткерлік өндірістік жүйелер, машина жасау және робот техникасы, сондай-ақ машина жасау және реверс-инжиниринг сияқты бағыттар туралы болып отыр.


"Осы бағыттардың негізінде жоғары оқу орындары өздерінің білім беру бағдарламаларын жаңартып жатыр. Бұл ретте кәсіпорындармен бірлесіп салалық мамандықтар атластарын жаңарту жұмысын жалғастыру маңызды. Сонымен қатар еліміздегі 73 мың кәсіпорынға ауқымды сауалнама жүргізілді, оның ішінде 92-сі автоөнеркәсіп саласына тиесілі. Алдағы үш жылда автомобиль өнеркәсібіне 10 201 инженерлік және жұмысшы кадр қажет болады", – деп толықтырды министр.

Бұған дейін Қазақстанда 2026 жылға ең сұранысқа ие мамандықтардың рейтингі жарияланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина
11:55, Бүгін
Қазақстанда қандай автокөліктер шығарылады
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
16:45, 18 наурыз 2026
Қазақстанда ғылымды қаржыландыру тетіктері кеңейтіледі
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
14:43, 26 мамыр 2026
Қазақстанға қандай мамандар қажет: Ғылым министрі алдағы жылдарға арналған гранттар туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дмитрий Бивол
13:48, Бүгін
Дмитрий Бивол освободил пояс WBO и проведёт трилогию с Артуром Бетербиевым: версия Хирна
Жанибек Алимханулы
13:20, Бүгін
"Я не живу прошлым": Алимханулы пообещал фанатам захватывающую карьеру в новом весе
Жания Бекмухамбетова
13:07, Бүгін
Казахстанская теннисистка выиграла международный турнир в Узбекистане
Криштиану Роналду отреагировал на публикацию с критикой сборной Аргентины и ФИФА
12:47, Бүгін
Криштиану Роналду отреагировал на публикацию с критикой сборной Аргентины и ФИФА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: