#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
454.46
527.72
5.25
Қоғам

Жаздың ыстығы қайта оралады: Алматыда ауа температурасы +35°С-қа дейін көтеріледі

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 17:58 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 9, 10 және 11 қыркүйекке арналған еліміздің үш ірі қаласының ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

9 қыркүйек: бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 14 метрге дейін жетеді. Түнде +15...+17°С, күндіз +31...+33°С.

10 қыркүйек: бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр болады. Түнде +18...+20°С, күндіз +29...+31°С.

11 қыркүйек: бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін күшейеді. Түнде +18...+20°С, күндіз +26...+28°С.

Алматы

9 қыркүйек: бұлтты. Түнде +15...+17°С, күндіз +29...+31°С.

10 қыркүйек: бұлтты. Түнде +16...+18°С, күндіз +31...+33°С.

11 қыркүйек: бұлтты. Әлсіз жел соғуы мүмкін. Түнде +17...+19°С, күндіз аптап ыстық болып, ауа температурасы +33...+35°С-қа дейін көтеріледі.

Шымкент

9 қыркүйек: бұлтты. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метрге жетеді. Түнде +18...+20°С, күндіз +32...+34°С.

10 қыркүйек: бұлтты. Түнде +19...+21°С, күндіз +32...+34°С.

11 қыркүйек: бұлтты. Жел секундына 13 метрге дейін күшейеді. Түнде +19...+21°С, күндіз +30...+32°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума
15:24, 22 қыркүйек 2025
Қазақстанда ауа температурасы +28°С-қа дейін жылынады
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос
16:44, 24 желтоқсан 2024
Алматыда ауа температурасы 4°С-қа дейін көтеріледі
Гостиница Казахстан, горы, Алматы
16:33, 17 желтоқсан 2024
Алдағы күндері Алматыда ауа температурасы екі градусқа дейін көтеріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Магжан Шамшадин после победной схватки
20:05, Бүгін
Казахстан назвал состав на Grand Slam по дзюдо в Венгрии
Тимофей Скатов
19:30, Бүгін
Тимофей Скатов проиграл 305-й ракетке мира на турнире в Турции
ФК &quot;Астана&quot;
19:21, Бүгін
"Астана" выступила с официальным заявлением после информации о бойкоте
Денис Евсеев
18:38, Бүгін
Денис Евсеев вышел во второй круг топового турнира в Шанхае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: