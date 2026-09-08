Жаздың ыстығы қайта оралады: Алматыда ауа температурасы +35°С-қа дейін көтеріледі
Астана
9 қыркүйек: бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 14 метрге дейін жетеді. Түнде +15...+17°С, күндіз +31...+33°С.
10 қыркүйек: бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр болады. Түнде +18...+20°С, күндіз +29...+31°С.
11 қыркүйек: бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін күшейеді. Түнде +18...+20°С, күндіз +26...+28°С.
Алматы
9 қыркүйек: бұлтты. Түнде +15...+17°С, күндіз +29...+31°С.
10 қыркүйек: бұлтты. Түнде +16...+18°С, күндіз +31...+33°С.
11 қыркүйек: бұлтты. Әлсіз жел соғуы мүмкін. Түнде +17...+19°С, күндіз аптап ыстық болып, ауа температурасы +33...+35°С-қа дейін көтеріледі.
Шымкент
9 қыркүйек: бұлтты. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метрге жетеді. Түнде +18...+20°С, күндіз +32...+34°С.
10 қыркүйек: бұлтты. Түнде +19...+21°С, күндіз +32...+34°С.
11 қыркүйек: бұлтты. Жел секундына 13 метрге дейін күшейеді. Түнде +19...+21°С, күндіз +30...+32°С.