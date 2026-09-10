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Қоғам

Инватакси қызметін пайдалануға арналған медициналық көрсетілімдер тізбесі бекітілді

Инватакси, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 14:06 Фото: gov.kz
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2026 жылғы 3 қыркүйектегі бұйрығымен мүгедектігі бар адамдар мен мүгедектігі бар балаларды инватаксимен тасымалдау қызметін көрсетуге арналған медициналық көрсетілімдер тізбесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізбеге мынадай 18 медициналық көрсетілім енгізілді:

  • көздің көрмеуі;
  • түзетумен екі көздің көру жітілігінің 0,03-ке дейін төмендеуі;
  • ауыр дәрежедегі вестибулярлық-мишықтық бұзылыстар;
  • ауыр дәрежедегі гиперкинетикалық амиостатикалық синдром;
  • ауыр дәрежедегі паркинсонизмнің акинетикалық-ригидті түрі;
  • ауыр дәрежедегі гемипарез, төменгі парапарез, трипарез және тетрапарез;
  • ауыр дәрежедегі гемиплегия, триплегия, параплегия, тетраплегия және диплегия;
  • қан айналымы мен тыныс алу функцияларының ауыр дәрежеде бұзылуы: қан айналымының III сатыдағы жеткіліксіздігі, IV функционалдық сыныптағы стенокардияға сәйкес коронарлық жеткіліксіздік, өкпе-жүрек жеткіліксіздігінің II–III және III сатыларымен қатар жүретін III дәрежедегі тыныс алу жеткіліксіздігі және басқалар;
  • несеп шығару жүйесі функциясының ауыр дәрежеде бұзылуы, оның ішінде диализ терапиясын алатын адамдар;
  • ағзаның статикалық-динамикалық функцияларының ауыр дәрежеде бұзылуы, оның ішінде буын функцияларының III–IV дәрежеде бұзылуы;
  • протездеуге келмейтін және қозғалыс құралдарын пайдалануды қиындататын екі қолдың ампутациялық тұқылдары;
  • протездеуге келмейтін және қозғалыс құралдарын пайдалануды қиындататын екі қолдың туа біткен даму ауытқулары;
  • протездеуге келмейтін екі санның ампутациялық тұқылдары;
  • протездеуге келмейтін, қозғалыс құралдарын пайдалануды қиындататын қол функцияларының айқын бұзылуымен қатар жүретін екі сирақтың ампутациялық тұқылдары;
  • жүріп-тұрудың III дәрежеде бұзылуына әкелетін аяқтардың туа біткен даму ауытқулары;
  • қозғалыс құралдарын пайдалануды қиындататын қол функцияларының айқын бұзылуымен қатар жүретін екі жамбас немесе тізе буынының анкилоздары мен контрактуралары және буын функцияларының III–IV дәрежеде бұзылуы;
  • заңды өкілдің бірге жүруін қажет ететін мінез-құлықтың ауыр бұзылыстарымен сипатталатын психикалық аурулар;
  • иммундық жүйенің ауыр дәрежедегі туа біткен бұзылыстары.

Бұйрық 2026 жылғы 20 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Бұған дейін Қазақстанда комада жатқан пациенттерге мүгедектікті рәсімдеу тәртібі жеңілдетілгені хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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