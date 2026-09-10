Инватакси қызметін пайдалануға арналған медициналық көрсетілімдер тізбесі бекітілді
Фото: gov.kz
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2026 жылғы 3 қыркүйектегі бұйрығымен мүгедектігі бар адамдар мен мүгедектігі бар балаларды инватаксимен тасымалдау қызметін көрсетуге арналған медициналық көрсетілімдер тізбесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізбеге мынадай 18 медициналық көрсетілім енгізілді:
- көздің көрмеуі;
- түзетумен екі көздің көру жітілігінің 0,03-ке дейін төмендеуі;
- ауыр дәрежедегі вестибулярлық-мишықтық бұзылыстар;
- ауыр дәрежедегі гиперкинетикалық амиостатикалық синдром;
- ауыр дәрежедегі паркинсонизмнің акинетикалық-ригидті түрі;
- ауыр дәрежедегі гемипарез, төменгі парапарез, трипарез және тетрапарез;
- ауыр дәрежедегі гемиплегия, триплегия, параплегия, тетраплегия және диплегия;
- қан айналымы мен тыныс алу функцияларының ауыр дәрежеде бұзылуы: қан айналымының III сатыдағы жеткіліксіздігі, IV функционалдық сыныптағы стенокардияға сәйкес коронарлық жеткіліксіздік, өкпе-жүрек жеткіліксіздігінің II–III және III сатыларымен қатар жүретін III дәрежедегі тыныс алу жеткіліксіздігі және басқалар;
- несеп шығару жүйесі функциясының ауыр дәрежеде бұзылуы, оның ішінде диализ терапиясын алатын адамдар;
- ағзаның статикалық-динамикалық функцияларының ауыр дәрежеде бұзылуы, оның ішінде буын функцияларының III–IV дәрежеде бұзылуы;
- протездеуге келмейтін және қозғалыс құралдарын пайдалануды қиындататын екі қолдың ампутациялық тұқылдары;
- протездеуге келмейтін және қозғалыс құралдарын пайдалануды қиындататын екі қолдың туа біткен даму ауытқулары;
- протездеуге келмейтін екі санның ампутациялық тұқылдары;
- протездеуге келмейтін, қозғалыс құралдарын пайдалануды қиындататын қол функцияларының айқын бұзылуымен қатар жүретін екі сирақтың ампутациялық тұқылдары;
- жүріп-тұрудың III дәрежеде бұзылуына әкелетін аяқтардың туа біткен даму ауытқулары;
- қозғалыс құралдарын пайдалануды қиындататын қол функцияларының айқын бұзылуымен қатар жүретін екі жамбас немесе тізе буынының анкилоздары мен контрактуралары және буын функцияларының III–IV дәрежеде бұзылуы;
- заңды өкілдің бірге жүруін қажет ететін мінез-құлықтың ауыр бұзылыстарымен сипатталатын психикалық аурулар;
- иммундық жүйенің ауыр дәрежедегі туа біткен бұзылыстары.
Бұйрық 2026 жылғы 20 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
Бұған дейін Қазақстанда комада жатқан пациенттерге мүгедектікті рәсімдеу тәртібі жеңілдетілгені хабарланған еді.
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