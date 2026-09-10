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Қоғам

Қазақстанда энергия өндіруші компаниялардың электр энергиясына шекті тарифтері өсті

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 16:56 Фото: Zakon.kz
Энергетика министрінің 2026 жылғы 7 қыркүйектегі бұйрығымен электр энергиясының шекті тарифтеріне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатпен энергия өндіруші компаниялардың 71 тобы үшін 2026–2032 жылдарға арналған шекті тарифтер бекітілді.

Атап айтқанда, алдағы жеті жылға мынадай тарифтер белгіленді:

  • бірінші топ ("Б. Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1") – 1 кВт·сағ үшін 10,92 теңге (бұрын – 9,50 теңге);
  • екінші топ ("Еуразиялық энергетикалық корпорация") – 10,64 теңге (бұрын – 9,40 теңге);
  • үшінші топ ("Екібастұз ГРЭС-2 станциясы") – 18,49 теңге (бұрын – 15,67 теңге);
  • төртінші топ ("Топар бас тарату электр станциясы") – 22,88 теңге (бұрын – 20,84 теңге);
  • бесінші топ ("Т.И. Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС-і") – 39,14 теңге (бұрын – 23,25 теңге);
  • алтыншы топ ("Қарағанды Энергоорталық") – 21,70 теңге (бұрын – 17,64 теңге);
  • жетінші топ ("Өскемен ЖЭО") – 21,20 теңге (бұрын – 17,82 теңге);
  • сегізінші топ ("Севказэнерго") – 26,50 теңге (бұрын – 23,17 теңге);
  • тоғызыншы топ ("Астана-Энергия" АҚ) – 13,22 теңге (бұрын – 11,71 теңге);
  • оныншы топ ("Павлодарэнерго", ЖЭО-2 және ЖЭО-3) – 27,66 теңге (бұрын – 24,29 теңге);
  • он екінші топ ("Қазақстан алюминийі" АҚ) – 10,65 теңге (бұрын – 8,52 теңге);
  • он үшінші топ ("Қазақмыс Энерджи", Жезқазған және Балқаш ЖЭО) – 32,97 теңге (бұрын – 30,24 теңге);
  • он алтыншы топ ("Bassel Group LLS") – 30,34 теңге (бұрын – 25,48 теңге);
  • он сегізінші топ ("Степногорск ЖЭО") – 47,89 теңге (бұрын – 38,67 теңге);
  • жиырма екінші топ ("Кентау Сервис" МКК) – 45,66 теңге (бұрын – 37,12 теңге);
  • жиырма үшінші топ ("Арқалық жылу-энергетикалық компаниясы" МКК) – 19,27 теңге (бұрын – 13,13 теңге);
  • жиырма алтыншы топ ("Алматы электр станциялары": ЖЭО-1, ЖЭО-2, ЖЭО-3, Қапшағай ГЭС және ГЭС каскады) – 25,91 теңге (бұрын – 20,93 теңге).

Тарифтердің толық тізімі 2026 жылғы 10 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілген бұйрықта жарияланған.

Энергия өндіруші компаниялардың бұған дейінгі шекті тарифтері Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданылып келген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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