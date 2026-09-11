Алматы мен Алматы облысындағы ондаған тұрғын үй кешені жарықсыз қалуы мүмкін
Фото: Zakon.kz
Алматы мен Алматы облысындағы кейбір тұрғын үй кешендері электр энергиясының ақысын төлеу бойынша қомақты қарыз жинаған. Осыған байланысты "АЖК" АҚ филиалы – "Энергосбыт" 11 қыркүйекте ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 14 қыркүйектен бастап электр энергиясы бойынша қарызы бар тұрғын үй кешендерінің басқарушы компанияларына қатысты заңда және шарттарда көзделген шаралар қолданылады. Оның ішінде электр энергиясын беруді шектеу немесе толық тоқтату да қарастырылған.
"Қазір тұтынылған электр энергиясы үшін төлем мәселесі күрделі жағдайда тұр. Электр энергиясымен тұрақты әрі үздіксіз қамтамасыз ету, әсіресе жылыту маусымы қарсаңында, тұтынылған энергияның ақысын уақытылы төлеу маңызды", – деп атап өтті компания.
Компания тұрғындардың есепшот түбіртектеріндегі ақпаратқа назар аудару қажеттігін де ескертті.
Тұрғындар өз үйлерінің қарызын көріп, бақылауы үшін 2026 жылғы тамыздан бастап түбіртекке ОСИ, КСК немесе басқарушы компанияның электр энергиясы бойынша берешегі туралы қосымша жол енгізілген.
"Егер түбіртектен үйіңіз бойынша қарыз бар екенін көрсеңіз, оның пайда болу себебі мен өтелу мерзімін анықтау үшін ОСИ-ге, КСК-ға немесе басқарушы компанияға жүгінуді ұсынамыз. Қолданыстағы қарызды уақытылы өтеуді және оның қайта жиналуына жол бермеуді сұраймыз", – деді "АЖК" филиалы.
Компания 2026 жылғы 14 қыркүйекте электр энергиясы өшірілуі мүмкін Алматы мен Алматы облысындағы қарызы бар тұрғын үй кешендері мен шағынаудандардың тізімін жариялады:
- "Medeu city" ТК – 102,18 млн теңге;
- "Мирас" ТК – 48,51 млн теңге;
- "Etasa Резиденс" ТК – 40,77 млн теңге;
- "Meridian Apartments" ТК – 39,48 млн теңге;
- "Four Seasons" ТК – 28,76 млн теңге;
- Өжет ТК – 28,40 млн теңге;
- "София" ТК – 24,83 млн теңге;
- Ерменсай шағынауданы – 20,06 млн теңге;
- Titul town ТК – 19,49 млн теңге;
- Melody ТК – 18,20 млн теңге;
- "Есентай Сити" ТК – 18,09 млн теңге;
- "BeyAzh Trans" ЖШС тұрғын алабы – 14,95 млн теңге;
- Хан Тәңірі ТК – 11,42 млн теңге;
- "Lancashire" ТК – 10,71 млн теңге;
- Alatau Golf Residents ТК – 9,90 млн теңге;
- Biography ТК – 9,13 млн теңге;
- "Sahon Yard" ТК – 7,89 млн теңге;
- Тайм Сити ТК – 7,25 млн теңге;
- Каталбаев С.Н. тұрғын үйлері – 6,75 млн теңге;
- "Асу" ӨК – 6,13 млн теңге;
- Qadam ТК – 5,54 млн теңге;
- "СО" Қайнар ӨК – 5,24 млн теңге;
- "Өжет Плюс" ТК – 5,16 млн теңге;
- Мейрам парк ТК – 3,82 млн теңге;
- Джомиев Х.Н. саяжай алабы – 3,63 млн теңге;
- Наурзбеков Б.Н. саяжайлары – 3,42 млн теңге;
- "Жардин" ТК – 2,86 млн теңге;
- Бейсеев А.Е. тұрғын алабы – 2,77 млн теңге;
- Бостандық ТК – 2,54 млн теңге;
- "Serenity park" ТК – 2,45 млн теңге;
- Bromelia ТК – 2,42 млн теңге;
- "Дружба-Спорт" ПКСТ – 2,18 млн теңге;
- "СТ" Алма ПК – 1,75 млн теңге;
- Алсиеуов К.Е. тұрғын алабы – 1,69 млн теңге;
- "Тау Самал на Навои" ТК – 649 мың теңге;
- Абетаев Н.А. су жинау мұнарасы – 297 мың теңге;
- "Таутаган 64" ПТ – 297 мың теңге;
- "ФорумАйнабулак" ПК – 44 мың теңге.
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