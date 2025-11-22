#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада бірнеше тұрғын үй кешені жарықсыз қалды - әкімдік түсініктемесі

Төтенше жағдай, Астана, Нұра ауданы, тұрғын үй кешені. жарықсыз қалу, әкімдік, түсініктеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.11.2025 15:33 Сурет: Астана қаласы әкімдігі
2025 жылғы 22 қарашаның түнінен бастап "Нұра" ауданындағы жеті тұрғын үй кешені электр жарығынсыз отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 22 қарашада сағат 01:06-да "Тұран" қосалқы станциясында технологиялық бұзушылық орын алып, РП-217-ден ток алатын №106 және №210 ұяшықтар электр көзінен ажыратылды, деп хабарлайды әкімдік.

"Шектеу аймағында жеті тұрғын үй кешені орналасқан. Жарықты қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр". Астана қаласының әкімдігі

Әкімдік оқиға орнында шұғыл қызметтің үш бригадасы жұмыс істеп жатқанын нақтылады. Атап айтқанда, Есіл АЭЖ мамандары, сынақ және диагностика қызметтері, сондай-ақ кабельдік желілер қызметтері.

Жалпы үй қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін дизель-генератор қондырғылары қосылған.

Апатқа  "Нұра" ауданы, Сығанақ көшесіндегі өртенген трансформатор түрткі болуы мүмкін.

Өткен аптада Алматыда да тура осындай жағдай орын алды. Апатқа байланысты қаланың бір бөлігі жарықсыз қалды.

