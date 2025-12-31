Алматыда Жаңа жыл қарсаңында бірнеше тұрғын үй жарықсыз қалды
Сурет: unsplash
Zakon.kz редакциясына Алматы қаласының тұрғындары Жаңа жылды тойлайтын уақыт тақағанда жарықсыз қалғандарын айтып, өз шағымдарын жеткізді.
Журналистер түсініктеме алу үшін "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-тың өңірлік бөлімшесіне жүгінді.
Жібек жолы, Назарбаев және Абылай хан даңғылдары, сондай-ақ Мәметова көшесі қиылысқан ауданда электр жарығы ажыратылғаны белгілі болды.
Қазіргі уақытта бригада оқиға орнында жұмыс істеп жатыр, екі сағат ішінде ақаулықты жоюға уәде беріледі.
Сурет: azhk.kz
Бұған дейін Жаңа жыл және Рождество мерекесінде ХҚКО мен МХҚКО-лар қалай жұмыс істейтіні хабарланған.
