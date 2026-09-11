72 жастағы қазақстандық әйел "өзіме керек" деп дәрі жинап, түрмеге түсті
Бұл туралы 2026 жылғы 11 қыркүйекте өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Тергеу барысында зейнеткер әйел былтыр күзде Көкшетаудағы дәріханалардың біріне жалған рецепттермен барғаны анықталған.
Осы құжаттардың негізінде ол 30 қаптама трамадол сатып алған. Жалпы саны 300 таблетка болған. Дәрі-дәрмекті алғаннан кейін әйел үйіне жол тартқан, алайда ойын жүзеге асыра алмаған.
"Кейіннен ол есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлерімен ұсталды. Жинақталған кестеге сәйкес, тәркіленген заттың салмағы аса ірі мөлшерге жатады", – делінген полиция департаментінің хабарламасында.
Сот отырысында әйел өзін ақтап, қауіпті препаратты тек өзіне қажет болғандықтан қор ретінде жинағанын айтқан. Алайда тергеу оның кінәсін толық дәлелдейтін жеткілікті айғақтар жинаған.
Үкім шығару кезінде судья қылмыстың қоғамға қауіптілік деңгейін және сотталушының жасы үлкен екенін ескерді. Сонымен қатар өзге жеңілдететін немесе ауырлататын мән-жайлар анықталмаған.
Бастапқыда әйелге 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Алайда рақымшылық қолданылып, оның жазасы 2 жыл 4 айға қысқартылды. Ол жазасын қауіпсіздігі орташа мекемеде өтейді.