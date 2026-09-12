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Қоғам

Атырау облысында күзетші әйел жұмбақ жағдайда қаза тапты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 09:58 Фото: Zakon.kz
Атырау облысында ауылдық медициналық пунктте күзетші болып жұмыс істеген 59 жастағы әйел жұмбақ жағдайда қаза тапты. Ол электр құрылғысының жанынан қолында күрегімен өлі күйде табылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК телеарнасының мәліметінше, сол күні 59 жастағы Клара Кенжеғалиева мекеме басшылығының тапсырмасымен шөп шапқан. Қайтыс болған әйелдің ұлы оның электр тогына түскен болуы мүмкін деп болжайды.

"Мен осында жүгіріп келіп, анамның дәл осы жерде жатқанын көрдім. Қолында күрегі болды", – деді марқұмның ұлы Әділбек Ғалымов.

Ер адам күзетшінің денесін электр генераторының жанынан тапқан. Оның айтуынша, жедел жәрдем қызметкерлері оқиға орнын суретке түсіріп, денені тексерген. Әйелдің арқасында күйік іздері болған.

Алайда мәйітханада Клара Кенжеғалиеваның миына қан құйылып, қайтыс болғаны туралы қорытынды берілген. Бұл марқұмның туыстарына күмәнді көрінген. Оқиғаның мән-жайын анықтауға бақылау камералары көмектесуі мүмкін еді, бірақ олар істемей тұрған. Ал медициналық пункт басшылығы күзетшіге қауіпті нысандардың маңындағы шөпті шабуды ешкім тапсырмағанын айтқан.

"Біз сондай тапсырма берген дегенді мен де естідім. Нақты мұндай тапсырма бізден берілген жоқ. Алайда "Аумақты таза ұстаңыздар, шөпті шабыңыздар" деген сөздер жазылған аудиожазбаны естідім. Жергілікті медбикеден қандай тапсырма бергенін сұрағанда, ол трансформатордың маңын тазалау туралы тапсырма болмағанын айтты", – деді Құрманғазы аудандық ауруханасының директоры Саида Зұлқашева.

Қазір марқұмның отбасы шындықты анықтап, кінәлілерді табуға тырысып жатыр. Олар істі жан-жақты әрі әділ тергеуді талап етіп, прокуратураға жүгінген.

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Айдос Қали
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