#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
450.91
522.69
5.33
Қоғам

Алматыда маңызды көше 18 қыркүйекке дейін жабылды

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 15:03 Фото: Zakon.kz
Алматыда электр желісіндегі апатқа байланысты көше жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматының Медеу ауданында 18 қыркүйекке дейін Олимпийская көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектелді. Бұл шаралар 220 кВ кабельдік электр беру желісінде апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге байланысты енгізілді.

Жұмыс Олимпийская көшесіндегі №4А үйдің маңында жүргізіліп жатыр. Жұмыс кезеңінде Тышқанбаев көшесінен Байқоңыр көшесіне дейінгі аралық жабылды.

"Жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі №2363 220 кВ электр беру желісінің кабельдік учаскесінің зақымдануына байланысты туындады. Соның салдарынан қазіргі уақытта энергия жүйесі мәжбүрлі түрде ажыратылған схема бойынша жұмыс істеп тұр. Бұл Алматы қаласы мен Алматы агломерациясын электрмен жабдықтау сенімділігін төмендетеді", – делінген хабарламада.

Қалыпты жұмыс схемасын қалпына келтіру үшін "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мамандарына жолдың жүріс бөлігінің астында тікелей апаттық жұмыс жүргізу қажет.

Жұмыс қауіпсіздік талабын сақтай отырып, тәулік бойы жүргізіліп жатыр. Жұмыс аяқталғаннан кейін бұзылған көріктендіруді қалпына келтіру жоспарланған.

Әкімдік қала тұрғындары мен қонақтарынан көлік қозғалысына енгізілген уақытша шектеуді ескеріп, бағытын алдын ала жоспарлауды ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
16:00, Бүгін
Қазақстанда 13 қыркүйекте нөсер жаңбыр, бұршақ жауып, дауылды жел соғады
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
16:06, 28 тамыз 2026
Алматыда біржақты көше бойындағы қозғалыс 18 қыркүйекке дейін тоқтатылады
Алматыда шұңқырларды жөндеудің 90%-ы 5 жылдан астам уақыт бойы орташа жөндеу жүргізілмеген жолдарға тиесілі
13:06, 03 мамыр 2024
Алматыда жыл соңына дейін 274 көше жөнделеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Зубайра Тухугов
15:47, Бүгін
Зубайра Тухугов дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
Досжан Жолжаксынов
15:07, Бүгін
Дзюдоист из Казахстана Жолжаксынов досрочно уступил украинцу Свидраку на топ-турнире
Джастин Гейджи
14:37, Бүгін
"Я считаю Армана бойцом мирового класс": Гейджи о бое Царукяна и Руффи на UFC 331
Ерсултан Дюсейхан
14:01, Бүгін
Grand Slam в Венгрии: казахстанец Дюсейхан покинул турнир после второй битвы на татами
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: