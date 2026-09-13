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Қоғам

"Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды". Еліміз бойынша 14 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы

Найзағай, жаңбыр, ауа райы болжамы, 14 қыркүйек, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2026 15:52 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылдың 14 қыркүйегіне арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" болжамы бойынша, дүйсенбіде Қазақстанның солтүстік, солтүстік-батыс және батыс өңірлерінің шеткі аймақтарында найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ал солтүстікте нөсер жаңбыр құяды деп күтіледі.

Еліміздің қалған аумағында, негізінен, жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республикамыз бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің күшеюі, түнде және таңертең кей жерлерде тұманның болуы жатқызылады.

Сондай-ақ еліміздің бірқатар өңірлерінде жоғары және төтенше өрт қаупі күтіледі:

  • жоғары өрт қаупі: Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, Абай және Жетісу облыстарында, Қостанай облысының оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының солтүстік-батысында, Ақмола облысының оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында, орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстігі мен орталығында.
  • төтенше өрт қаупі: Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау облысында, Қарағанды облысының батысында, Абай облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Алматы облысының батысында, шығысында, орталығында, Атырау облысының оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында.

Бұған дейін Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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