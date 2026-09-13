Астана, Алматы, Шымкент. Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Сурет: pixabay
Алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ауа райы бір-бірінен айтарлықтай өзгеше болады. Елордада жаңбыр жауып, найзағай ойнап, күн салқын болса, ал елміздің оңтүстігінде 34 градус ыстық әрі құрғақ ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана
- 13 қыркүйек: аспан бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз дауыл тұрады. Соққан желдің екпіні 9-14 м/с, кей уақытта 15-20 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы түнде: +11...+13°C, күндіз: +20...+22°C.
- 14 қыркүйек: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні - 9-14 м/с, кей тұста - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +10...+12°C, күндіз: +18...+20°C.
- 15 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 7-12 м/с, кей тұста - 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +18...+20°C.
Алматы
- 13 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +17...+19°C, күндіз: +30...+32°C.
- 14 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +17...+19°C, күндіз: +31...+33°C.
- 15 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +17...+19°C, күндіз: +29...+31°C.
Шымкент
- 13 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +28...+30°C.
- 14 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +16...+18°C, күндіз: +30...+32°C.
- 15 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +18...+20°C, күндіз: +32...+34°C.
Бұған дейін синоптиктер 13 қыркүйекте еліміздің басым бөлігінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жариялаған болатын.
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