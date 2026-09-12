Астанада әйел 15-қабаттан құлап, бала отырған арбаның үстіне түсті: екеуі де қаза тапты
Фото: Zakon.kz
Қайғылы оқиға бүгін, 12 қыркүйекте, Астанадағы тұрғын үй кешендерінің бірінде болды. 27 жастағы әйел 15-қабаттан құлап, қаза тапты. Ол екі жасар бала отырған балалар арбасының үстіне түскен. Салдарынан сәби де көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдын ала мәлімет бойынша, әйел тұрғын үйдің 15-қабатындағы пәтердің терезесінен секірген. Құлаған кезде ол екі жасар бала отырған балалар арбасына түскен.
Алған жарақаттарының салдарынан әйел мен бала қаза тапты.
Оқиғаның сәттерін кездейсоқ куәгерлер видеоға түсіріп алған.
"Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тексеру жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр", – деді Астана полиция департаменті.
Оқиғаның өзге де мән-жайы әзірше хабарланған жоқ.
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