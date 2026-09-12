Алматы облысында шатқалда жеті оқушы мен екі мұғалім жоғалып кетті
Сурет: Zakon.kz
Алматы облысындағы Әктас шатқалында жеті оқушы мен екі мұғалімнен тұратын тоғыз адам іздестіріліп, табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іздеу жұмыстары Қарасай ауданында жүргізілді. Оқиға орнына Алматы облысы ТЖД жедел штабы құрылды. Іздеу операциясына Алматы облысының құтқарушылары мен ТЖМ-нің "Барыс" РЖҚО қызметкерлері, полиция, медицина мамандары және еріктілер тартылды.
Аумақ жылу камерасы бар ұшқышсыз ұшу аппараты мен тікұшақтың көмегімен тексерілді. Таңертең жоғалған топ әуеден анықталды.
Құтқарушылар тоғыз адамға жетіп, оларды автотұраққа дейін алып шықты. Оқушылар ата-аналарына тапсырылды. Ешкім медициналық көмекке мұқтаж болмады.
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