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Қоғам

Тоқаев Корея Республикасына жетті

Тоқаев Корея Республикасына жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 00:15 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Ли Чжэ Мёңнің шақыруымен Корея Республикасына мемлекеттік сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 14 қыркүйекте хабарлады.

Тоқаев Корея Республикасына жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 00:15

Сурет: akorda.kz

Мемлекет басшысын Сеул әуежайында Премьер-министрдің орынбасары – Ғылым және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар министрі Пэ Гён Хун күтіп алды.

Тоқаев Корея Республикасына жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 00:15

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан премьер-министрі Нарендра Модимен кездескенін хабарлаған едік.

Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан премьер-министрі Нарендра Модиді БРИКС саммитінің табысты өтуімен құттықтап, халықаралық ауқымдағы іс-шара жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын жеткізді.

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Айдос Қали
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