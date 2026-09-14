Семейде эскалатор әйелдің аяғын қысып қалды
Сурет: ҚР ТЖМ
Семей қаласындағы сауда орталықтарының бірінде 36 жастағы әйелдің аяғы эскалаторға қысылып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдеді.
"Құтқарушылар гидравликалық құралдың көмегімен екі эскалатордың арасындағы технологиялық саңылауды ашып, әйелдің аяғын босатты", — деп хабарлады ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі.
Әйел босатылғаннан кейін оған алғашқы медициналық көмек көрсетілді.
Ал Қарағандыда құтқарушылар тұрғын үйдің маңындабағана орнату үшін қазылған шұңқырға құлап кеткен кішкентай баланы алып шықты.
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