#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.8
516.76
5.3
Қоғам

"Отбасының түгел қаза болғанын білмейді": Атыраудағы атышулы іс бойынша ақталған әйел балаларына оралды

&quot;Отбасының түгел қаза болғанын білмейді&quot;: Атыраудағы атышулы іс бойынша ақталған әйел балаларына оралды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 16:40 Сурет: pexels
2025 жылдың соңында Атырау облысының Жангелдин ауылында төрт адамнан тұратын отбасының қатыгездікпен өлтірілуіне қатысты атышулы іске қатысы болған Ақбаян Мұханғалиева психикалық денсаулық орталығынан шыққаннан кейін балаларымен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анасы мен үш баласының көптен күткен әрі әсерлі кездесуі видеоға түсіріліп, бүгін, 2026 жылғы 15 қыркүйекте, әлеуметтік желілерде жарияланды. Кадрларда балалардың анасына жүгіріп келіп, оны құшақтағанын көруге болады.

Қазіргі уақытта Ақбаян Мұханғалиева туыстарының бақылауында болып, оңалтудан өтіп жатқаны белгілі. Туыстарының айтуынша, оның жағдайы жақсы.

Алайда әйелге әзірге жақындарының қаза болғаны айтылмаған. Туыстары бұл ақпарат оның психологиялық жағдайына ауыр әсер етуі мүмкін деп алаңдайды.

Оған болған жағдайды қашан және қалай айту керектігін оның жағдайы одан әрі жақсарғаннан кейін шешетін болады.

Істің қысқаша тарихы қысқаша тарихына тоқталар болсақ, Мұханғалиеваның отбасы – ата-анасы, ағасы және әпкесі – 2025 жылғы желтоқсанда жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен. Осыдан кейін туыстары мен еріктілер оларды іздеуге кірісті.

Біраз уақыттан кейін полиция қызметкерлері жоғалған төрт адамның да мәйітін өздеріне тиесілі жеке үйдің аумағынан тапты. Олардың денелерінде зорлық-зомбылық белгілері болған.

Бастапқыда әйел күйеуі Сұлтан Сәрсемәлиевпен бірге халықаралық іздеуге жарияланды. 2026 жылғы ақпанда олар Индонезияда ұсталды.

Алайда 2026 жылғы мамырда Атырау облысының прокуратурасы әйелдің адам өлтіруге қатысы жоқ екенін ресми түрде мәлімдеді.

Ал 2026 жылғы маусымда оған қатысты қылмыс туралы хабарламау жөніндегі қылмыстық іс те құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты толық тоқтатылды.

2026 жылғы 14 шілдеде Атырау соты оның бұрынғы күйеуі Сәрсемәлиевті төрт адамды өлтіргені үшін кінәлі деп танып, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Атырау облысындағы отбасының өлімі: жаңа деректер белгілі болды
19:44, 10 сәуір 2026
Атырау облысындағы отбасының өлімі: жаңа деректер белгілі болды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских
16:06, 08 қаңтар 2026
Атырау облысындағы отбасы өлімі: күдікті туралы не белгілі
Атыраудағы атышулы қанды қылмыс бойынша сот отырысы басталды
13:59, 18 мамыр 2026
Атыраудағы атышулы қанды қылмыс бойынша сот отырысы басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Муроджон Юлдошев
17:39, Бүгін
Стал известен состав сборной Узбекистана на чемпионат мира по дзюдо
&quot;Астана Арена&quot; постелит натуральный газон к финальному матчу Суперкубка УЕФА-2028
17:16, Бүгін
На "Астана Арене" постелят натуральный газон ради матча Суперкубка УЕФА-2028
Астанов на презентации в клубе
17:02, Бүгін
Игрок сборной Казахстана и "Ордабасы" Астанов восстановился перед матчами Лиги наций
Гонка с раздельным стартом на шоссе
16:47, Бүгін
Лучшие велогонщики Казахстана не выступят на чемпионате мира из-за Азиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: