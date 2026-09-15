"Отбасының түгел қаза болғанын білмейді": Атыраудағы атышулы іс бойынша ақталған әйел балаларына оралды
Анасы мен үш баласының көптен күткен әрі әсерлі кездесуі видеоға түсіріліп, бүгін, 2026 жылғы 15 қыркүйекте, әлеуметтік желілерде жарияланды. Кадрларда балалардың анасына жүгіріп келіп, оны құшақтағанын көруге болады.
Қазіргі уақытта Ақбаян Мұханғалиева туыстарының бақылауында болып, оңалтудан өтіп жатқаны белгілі. Туыстарының айтуынша, оның жағдайы жақсы.
Алайда әйелге әзірге жақындарының қаза болғаны айтылмаған. Туыстары бұл ақпарат оның психологиялық жағдайына ауыр әсер етуі мүмкін деп алаңдайды.
Оған болған жағдайды қашан және қалай айту керектігін оның жағдайы одан әрі жақсарғаннан кейін шешетін болады.
Істің қысқаша тарихы қысқаша тарихына тоқталар болсақ, Мұханғалиеваның отбасы – ата-анасы, ағасы және әпкесі – 2025 жылғы желтоқсанда жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен. Осыдан кейін туыстары мен еріктілер оларды іздеуге кірісті.
Біраз уақыттан кейін полиция қызметкерлері жоғалған төрт адамның да мәйітін өздеріне тиесілі жеке үйдің аумағынан тапты. Олардың денелерінде зорлық-зомбылық белгілері болған.
Бастапқыда әйел күйеуі Сұлтан Сәрсемәлиевпен бірге халықаралық іздеуге жарияланды. 2026 жылғы ақпанда олар Индонезияда ұсталды.
Алайда 2026 жылғы мамырда Атырау облысының прокуратурасы әйелдің адам өлтіруге қатысы жоқ екенін ресми түрде мәлімдеді.
Ал 2026 жылғы маусымда оған қатысты қылмыс туралы хабарламау жөніндегі қылмыстық іс те құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты толық тоқтатылды.
2026 жылғы 14 шілдеде Атырау соты оның бұрынғы күйеуі Сәрсемәлиевті төрт адамды өлтіргені үшін кінәлі деп танып, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесті.