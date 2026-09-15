#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.88
516.58
5.29
Қоғам

35 жыл тұрған қызметтік үйін өз атына рәсімдемек болған тұрғын соттан жеңілді

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 19:10 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысының тұрғыны 1991 жылдан бері тұрып келген үйі мен жер учаскесіне меншік құқығын тануды сұрап, сотқа жүгінген. Алайда сот оның талабын қанағаттандырмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңір тұрғыны Шу ауданының әкіміне қарсы талап арыз берген. Ер адам мүлікті иелену мерзімінің ескіруіне байланысты өз атына рәсімдеуді көздеген. Ол үйді 30 жылдан астам уақыт бойы ашық, үздіксіз әрі еш кедергісіз пайдаланып келгенін алға тартқан.

Сот отырысы барысында даулы жылжымайтын мүліктің бастапқыда талапкерге "К." ұйымында жұмыс істеуіне байланысты тек қызметтік баспана ретінде берілгені анықталды.

Мұндай мәртебеде ұзақ жылдар бойы тұрудың өзі мүлікті жеке меншік деп тануға негіз болмайды.

"Сонымен қатар сот үйдің ұйым мүлкіне жататынын, ал ұйымның шаруашылық жүргізу құқығы тоқтатылмағанын және жойылмағанын анықтады. Бұл құқықтың мемлекеттік тіркеуден өтпеуі де оның тоқтатылғанын білдірмейді", – деп түсіндірді сот 2026 жылғы 15 қыркүйекте.

Қазіргі уақытта "К." ұйымы қарауыл үйлері мен оларға қызмет көрсетуге арналған жер учаскелеріне құқық белгілейтін құжаттарды рәсімдеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Соттың түсіндіруінше, мүлікті иелену мерзімінің ескіруіне байланысты меншік құқығын алу үшін адам мүлікті өз меншігіндей иеленуі керек. Бұл жағдайда талапкердің үйде тұруы еңбек қатынастарына және оған қызметтік баспана берілуіне байланысты болған.

Осылайша, сот ер адамның тұрғын үй мен жер учаскесіне меншік құқығын тану туралы талабын қанағаттандырудан бас тартты.

Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница
19:50, Бүгін
Қазақстандық әйел бес жыл бойы балаларына түрмеде отырғанын жасырып, "іссапарда жүрмін" деп келген
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
10:50, 02 қыркүйек 2026
Екібастұз тұрғыны 25 жыл тұрған пәтерін сот арқылы заңдастырды
Жамбыл облысы, халықаралық іздеу, ұрлық, қылмыс
15:09, 08 қараша 2023
Алматыда 14 жыл бойы халықаралық іздеуде болған ер адам ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дарын Конысбаев
20:10, Бүгін
Казахстанец Конысбаев стал победителем этапа Кубка Азии по триатлону в Кыргызстане
Фото: Телеграм-канал QR Turizm jäne sport ministrlıgı
19:39, Бүгін
В Астане стартовал международный турнир WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup
Надежда Дубовицкая
19:02, Бүгін
Чемпионат мира по лёгкой атлетике впервые пройдёт в Африке
ФК &quot;Атырау&quot; после победного матча в КПЛ
18:33, Бүгін
"Атырау" до сих пор не погасил задолженность за зимние сборы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: