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Қоғам

Демалысы тозаққа айналды: қазақстандық әйел төлқұжатындағы қателік салдарынан елден шыға алмады

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Қазақстандық әйел Алматы әуежайында келеңсіз жағдайға тап болды. Оны Пхукетке ұшатын халықаралық рейске өткізбеген. Шекарашылардың жүйесінде жарамды төлқұжаты күтпеген жерден "жоғалған" деп тіркеліп тұрған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы зардап шеккен әйелдің қызы Threads әлеуметтік желісінде жазды. Алты адамнан тұратын отбасы Пхукетке демалысқа баруды жоспарлап, Air Astana әуе компаниясының рейсіне алдын ала онлайн тіркелген. Алайда шекаралық бақылау кезінде пост авторының анасы күтпеген жағдайға тап болған.

Жеті жылдық тәжірибесі бар турагенттің айтуынша, Шекара қызметінің жүйесінде құжат жоғалған әрі жарамсыз деп көрсетілген. Ал шын мәнінде төлқұжат әйелдің қолында болған және оның жарамдылық мерзімі 2030 жылға дейін созылады.

"Ол төлқұжатын жоғалтқаны туралы өтініш бермеген, ауыстыруға да өтініш бермеген, басқа төлқұжаты жоқ. Осы төлқұжатпен бірнеше рет шетелге шыққан. eGov және басқа да қолжетімді мемлекеттік, банктік сервистерде оның құжаттары көрініп тұр. Бірақ шекарадағы жүйеде төлқұжат "жоғалған" деп тұр. Оны халықаралық рейстен түсіріп тастады. Анамыз Алматыда қалды. Біз онсыз ұшуға мәжбүр болдық. Алматы – Пхукет бағытындағы билет күйіп кетті. Көптен күткен отбасылық демалыс баланың жылауынан, ересектердің абдырауынан басталды. Біз әуежайдың өзінде ешкім жоғалтпаған жарамды төлқұжаттың мемлекеттік реестрде жоғалған құжат ретінде қалай тіркелгенін түсінуге тырыстық", – деп жазды оқиға авторы.

Отбасы анасына жаңа құжатты шұғыл рәсімдеп, қайта билет сатып алу мәселесін шешуге кіріскен. Сонымен қатар дерекқорға қате мәліметті кім және қашан енгізгенін анықтамақ.

Жағдайға Zakon.kz тілшісіне "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ баспасөз қызметі түсініктеме берді. Олардың мәліметінше, бұл қателікке ХҚКО қызметкерлерінің қатысы жоқ.

"Қолда бар мәліметке сәйкес, азаматша 2022 жылғы қаңтарда Шығыс Қазақстан облысы бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ филиалының Үлкен Нарын ауданы бойынша халыққа қызмет көрсету бөліміне жеке куәлігін жоғалтуына байланысты жүгінген. Белгіленген тәртіпке сәйкес, жеке басты куәландыратын құжаттардың жоғалғаны туралы мәліметтерді ақпараттық жүйелерге енгізу және түзету ішкі істер органдарының көші-қон қызметінің құзыретіне жатады. Осылайша, Мемлекеттік корпорация қызметкерлері өтініш берушіден жоғалған жеке куәлікті қалпына келтіруге қатысты құжаттарды қабылдамаған және тиісті мәліметтерді ақпараттық жүйелерге енгізбеген. Сондықтан олар қызметтік міндеттерін орындау кезінде жарияланымда сипатталған бұзушылыққа жол бере алмаған", – деп түсіндірді баспасөз қызметі 2026 жылғы 15 қыркүйекте.
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Айдос Қали
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