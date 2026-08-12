Қазақстандық әйел құрсақтағы баласын сатуға қойған
Павлодар облысының прокуратурасы 2026 жылғы 12 тамызда мәлім еткендей, Түркістан қаласының 2002 жылы туған тұрғыны материалдық қиындықтарға байланысты жүктілік кезінде болашақ баласын сатуға шешім қабылдаған. Осы мақсатта ол "ВКонтакте" әлеуметтік желісіндегі "Бала асырап алғым келеді" қауымдастығына хабарландыру жариялаған. Сол жерден сатып алушы тауып, нәрестені 800 мың теңгеге сатуға келіскен.
2026 жылғы 28 наурызда әйел Павлодар облыстық №1 перинаталдық орталығында дені сау қыз баланы дүниеге әкелді.
"Қала прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары мен жасырын тергеу әрекеттері барысында қылмыстық іс-әрекет құжатпен тіркелді. Жедел іс-шара аясында сатып алушы ретінде әрекет еткен адамға сериялық нөмірлері алдын ала тіркелген ақша берілді. 2026 жылғы 31 наурызда сотталған әйел Павлодар қаласындағы пәтерлердің бірінде жаңа туған нәрестені медициналық құжаттарымен бірге сатып алушыға беріп, 100 мың теңге сыйақы алған", – деп хабарлады қадағалау органы.
Павлодар қаласының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімімен әйел Қылмыстық кодекстің 135-бабының 1-бөлігі ("Кәмелетке толмағандар саудасы") бойынша кінәлі деп танылды. Оған қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі орташа мекемесінде өтеу үшін бес жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Алайда ҚР Қылмыстық кодексінің 74-бабына сәйкес тағайындалған жазаны орындау бес жылға кейінге қалдырылды. Мұндай мүмкіндік жүкті әйелдерге, сондай-ақ жас балалары бар немесе оларды іс жүзінде тәрбиелеп отырған әйелдерге беріледі.
Осыған ұқсас жағдай Астанада да болған. Онда 19 жастағы жүкті әйел құрсақтағы баласын сатуға келіскен. Сот оған шартты түрде сегіз жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.