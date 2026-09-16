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Қоғам

Тоқаев Кореяда оқып, еңбек етіп жүрген қазақстандықтармен кездесті

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Кореяда білім алып, еңбек етіп жүрген Қазақстан азаматтарымен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 12:52 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Кореяда білім алып, еңбек етіп жүрген Қазақстан азаматтарымен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент отандастарымен емен-жарқын әңгімелесу барысында елімізде жүргізіліп жатқан саяси реформалар мен азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге тоқталды.

Кореядағы қазақстандықтар оқу мен қызметте қол жеткізген жетістіктері туралы айтып, алдағы мақсат-межелерімен бөлісті.

Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Кореяда тұратын Қазақстан азаматтары мен студенттерге сәттілік тіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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