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Қоғам

Қазақстандағы зейнеткерлер қандай жеңілдіктер мен көмекке үміткер бола алады және оларды қалай алуға болады

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 12:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанда зейнеткерлер мен қарт адамдарды әлеуметтік қолдаудың түрлі шаралары қарастырылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Олар туралы толық ақпаратты қайдан білуге және жеңілдіктерді қалай алуға болатынын 2026 жылғы 17 қыркүйекте eGov.kz электрондық үкімет порталында түсіндірді.

Өңірі мен санатына қарай зейнеткерлерге:

  • тұрғын үй көмегі;
  • коммуналдық қызметтерге жеңілдіктер мен өтемақылар;
  • әлеуметтік төлемдер;
  • санаторийлік-курорттық емдеу;
  • қоғамдық көлікте тегін жүру және басқа да қолдау шаралары ұсынылуы мүмкін.

Зейнеткерлер мен қарт адамдарға көрсетілетін әлеуметтік қолдау шаралары туралы ақпарат "Жеңілдіктер мен жәрдемақылар" бөлімінде жинақталған. Мұнда Астана мен Алматыда қандай көмек түрлері көрсетілетіні, оған кімдер үміткер бола алатыны, қандай құжаттар қажет екені және көмек алу үшін қайда жүгіну керектігі көрсетілген.

Ақпаратпен танысу үшін www.gov.kz сайтындағы "Өмірлік жағдайлар" бөліміне кіріп, одан кейін "Жеңілдіктер мен жәрдемақылар" және "Қазақстандағы зейнеткерлерге берілетін әлеуметтік көмек: қандай мүмкіндіктер бар және оларды қалай пайдалануға болады?" тармағын таңдау қажет.

Бұған дейін Еңбек министрлігі зейнетке шығуына екі жылдан аз уақыт қалған адамдардың құқықтары туралы түсіндірген еді. Зейнеткерлік жасқа жақындау қызметкерді жұмыстан шығаруға негіз болмайды. Еңбек шартын зейнеткерлік жасқа толуына байланысты тоқтатуға болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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