#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
444.58
510.29
5.27
Қоғам

Астанада бойжеткеннің саусағы балмұздақ жасайтын аппаратқа қысылып қалды

Астаналық бойжеткеннің саусағы балмұздақ жасайтын аппаратқа қысылып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 09:36 Сурет: pexels
Астананың Нұра ауданындағы дүкендердің бірінде балмұздақ жасайтын аппаратқа қыздың саусағы қыстырылып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 18 қыркүйекте Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, құтқарушылар электр құралдарының көмегімен аппараттың құрылымын кесіп, қыздың саусағын босатқан. Айтуларынша, оған медициналық көмек қажет болмаған.

ТЖМ еске салады: төтенше жағдай туындаған кезде дереу 112 нөміріне хабарласыңыз.

Еске салайық, бұған дейін Семей қаласындағы сауда орталықтарының бірінде әйелдің аяғы эскалаторға қысылып қалған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Общественный транспорт, остановка, люди на остановке
12:02, Бүгін
Астанада жасөспірім аялдаманың әйнегін сындырып тастады
Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации
12:02, 23 қазан 2024
ШҚО-да темір құбырға саусағы қысылып қалған балаға көмек көрсетілді
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
20:40, 12 тамыз 2025
Қызылордалық бала үшін әдеттегі ойын құтқарушыларды шақырумен аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Пятиборье
13:35, Бүгін
Четверо казахстанских пятиборцев вышли в финал Азиатских игр
Роберт Пан
13:21, Бүгін
Казахстанский баскетболист Пан будет играть в клубе из Гонконга
Матч &quot;Астана&quot; - &quot;Кайрат&quot; стал самым посещаемым в истории КПЛ
13:02, Бүгін
Матч "Астана" - "Кайрат" стал самым посещаемым в истории КПЛ
Кашымбек Кункабаев
12:40, Бүгін
Бронзовый призёр Олимпиады Кункабаев назначен спортивным директором "Совета спортсменов"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: