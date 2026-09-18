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Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі созылмалы аурулары бар адамдарға медициналық көмек көрсету тәсілдерін өзгертеді

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 10:32 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрлігі созылмалы аурулары бар адамдарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру, оларды бақылаудың мерзімі мен кезеңділігі, диагностикалық зерттеулердің міндетті минимумы мен жиілігі қағидаларына түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба созылмалы аурулары бар пациенттерге медициналық көмектің сапалы әрі уақтылы көрсетілуін қамтамасыз етуге, денсаулық сақтау жүйесінің профилактикалық бағытын күшейтуге және халықтың денсаулық жағдайын бақылауды жақсартуға бағытталған.

Созылмалы аурулардың әртүрлі санаттары бойынша зерттеулер жүргізудің нақты мерзімдері мен ең төменгі тізбесі белгіленді. Бұл асқынулардың алдын алу тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Атап айтқанда, созылмалы аурулары бар адамдарға медициналық көмек көрсету, оларды бақылаудың кезеңділігі мен мерзімдері, диагностикалық зерттеулердің міндетті минимумы мен жиілігіне қатысты қағидаларды өзгерту ұсынылады.

Сонымен қатар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде динамикалық бақылауға жататын аурулар кезінде көрсетілетін медициналық қызметтердің тізбесі медициналық көмектің жекелеген түрлерімен толықтырылды.

Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бұйрықтың қабылдануы созылмалы аурулары бар пациенттерге медициналық көмек көрсету сапасы мен жеделдігін арттыруға, денсаулық сақтау жүйесінің профилактикалық бағытын күшейтуге және халықтың денсаулық жағдайын бақылауды жақсартуға мүмкіндік береді.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 2 қазанға дейін қоғамдық талқылауға жарияланды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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