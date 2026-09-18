#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
444.58
510.29
5.27
Қоғам

Алматы депутаттары Медеу мен Шымбұлаққа көлікпен кірудің жаңа тәртібін қолдады

Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, горный курорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 11:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2026 жылғы 18 қыркүйекте Алматы мәслихатының депутаттары "Медеу" өңірлік табиғи паркінің және "Шымбұлақ" шатқалының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына көлік құралдарының кіруін шектеу туралы шешім жобасын қолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шешім жобасын мәслихат сессиясында Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы басшысының орынбасары Аршат Бахтыгереев таныстырды. Оның айтуынша, жаңа тәртіптің негізгі мақсаты – ерекше қорғалатын аумақтарға түсетін көлік және антропогендік жүктемені азайту.

Жаңа талаптарды енгізуге 2026 жылы 12 маусымда Конституциялық Соттың бұрынғы шектеуге қатысты шығарған қаулысы негіз болды. Сот 2016 жылы әкімдік қаулысымен белгіленген шектеуді Конституцияға сәйкес емес деп танып, мұндай шешімдерді мәслихат қабылдауға тиіс екенін және тұрғындардың құқығы ескерілуі қажет екенін атап өтті.

"Біз бұрынғы тәртіпті жай ғана сақтап қалуды емес, экологиялық жағдайды, заң талаптарын және тұрғындардың құқығын ескере отырып, көлік жүктемесін реттеудің заңды тетігін енгізуді ұсынып отырмыз", – деді Аршат Бахтыгереев.

Басқарма мәліметінше, бақылау-өткізу пункті арқылы тәулігіне шамамен 700 көлік өтеді. 2026 жылдың сегіз айында 179 024 көліктің өткені тіркелген. Ал 2022 жылы бұл көрсеткіш 76 606 болған.

Жаңа тәртіп бойынша іштен жану қозғалтқышы бар көліктердің кіруіне шектеу қойылады. Электромобильдерге бөлек режим қарастырылған: жұмыс күндері кіруге рұқсат етіледі, ал демалыс және мереке күндері шектеу барлық көлік құралдарына қолданылады.

Бұл ретте жаңа тәртіп тұрғындардың мүддесін, сондай-ақ жедел, коммуналдық және арнайы қызметтердің жұмысын ескереді. Аталған аумақта 48 жеке тұрғын үй, "Қазгидромет" пен "Қазселденқорғауға" тиесілі қызметтік-тұрғын үй ғимараттары, сондай-ақ Тұйықсу шатқалындағы нысандар орналасқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасының басшысы Ержан Диханбаевтың нақтылауынша, өзгерістер Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте көзделген жағдайларда ұсталып, арнайы тұраққа эвакуацияланған автокөліктерге қатысты.
12:13, Бүгін
Жүргізушілер қандай қызметтер үшін ақы төлейді: Алматыда айыппұл тұрақтарының жұмысы өзгереді
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
09:36, 09 желтоқсан 2024
Мәслихат депутаттары Алматы қаласының алдағы үш жылға арналған бюджетін қолдады
Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат
16:10, 18 наурыз 2026
Қазақстанда мемлекеттік қызметшілерді есірткіге тексеру енгізілуі мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Пятиборье
13:35, Бүгін
Четверо казахстанских пятиборцев вышли в финал Азиатских игр
Роберт Пан
13:21, Бүгін
Казахстанский баскетболист Пан будет играть в клубе из Гонконга
Матч &quot;Астана&quot; - &quot;Кайрат&quot; стал самым посещаемым в истории КПЛ
13:02, Бүгін
Матч "Астана" - "Кайрат" стал самым посещаемым в истории КПЛ
Кашымбек Кункабаев
12:40, Бүгін
Бронзовый призёр Олимпиады Кункабаев назначен спортивным директором "Совета спортсменов"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: