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Қоғам

19 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 11:23 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 19 қыркүйектегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары мынадай: АҚШ доллары – 447,08 теңге, еуро – 513,6 теңге, Ресей рублі – 5,31 теңге, Қытай юані – 66,63 теңге.

Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

сатып алу – 445 теңге;

сату – 452 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 508 теңге;

сату – 518 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5 теңге;

сату – 5,2 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

сатып алу – 447,2 теңге;

сату – 449,34 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 510,51 теңге;

сату – 515,83 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,03 теңге;

сату – 5,15 теңге.

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Айдос Қали
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