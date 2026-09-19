19 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 19 қыркүйектегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары мынадай: АҚШ доллары – 447,08 теңге, еуро – 513,6 теңге, Ресей рублі – 5,31 теңге, Қытай юані – 66,63 теңге.
Шетел валютасының бағасы уақытқа қарай өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
сатып алу – 445 теңге;
сату – 452 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 508 теңге;
сату – 518 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5 теңге;
сату – 5,2 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
сатып алу – 447,2 теңге;
сату – 449,34 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 510,51 теңге;
сату – 515,83 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,03 теңге;
сату – 5,15 теңге.
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