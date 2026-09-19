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Қоғам

Теміртау маңында 200-ге жуық шошқа тиеген фура аударылып кетті

Теміртау маңында 200-ге жуық шошқа тиеген фура аударылып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 16:12 Сурет: pixabay
19 қыркүйекте Теміртау маңында 200-ге жуық шошқа тасымалдаған фура аударылып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде жол жиегінде аударылып жатқан жүк көлігі мен оның маңындағы шалғында еркін жүрген шошқалар түсірілген жол-көлік оқиғасының видеосы тарады. Куәгерлердің айтуынша, оқиға Теміртау маңында болған.

Видео аз уақыттың ішінде көп қаралым жинап, желі қолданушылары түрлі пікір қалдырған:

  • Халал емес жол-көлік оқиғасы.
  • Тағдыр екінші мүмкіндік берді.
  • Бостандық.
  • Жүк көлігінен қашып шыққан.
  • Осыдан 30 минут бұрын ғана осы жерден өтіп едік. Жануарларды аяп тұрмын, көбісі жатыр. Жүргізуші аман-есен болса екен, жедел жәрдем де тұрды.

Оқиғаға Қарағанды облысының полиция департаменті түсінік берді. Полиция мәліметінше, 19 қыркүйек шамамен сағат 09:00-де Астана – Қарағанды автожолының 188-шақырымында, Теміртау қаласындағы жол өткелі маңында Scania жүк көлігі мен тіркемесі қатысқан жол-көлік оқиғасы болған.

"Алдын ала мәлімет бойынша, 39 жастағы жүргізуші Scania автокөлігін басқарып келе жатып, көлік тізгініне ие бола алмай, нәтижесінде көлік аударылған. Жүк көлігі Көкшетау – Ташкент бағыты бойынша 193 бас шошқа тасымалдаған. Жол-көлік оқиғасы салдарынан жануарлар жолдан шығып, далада жүр. Адамдар арасында зардап шеккендер жоқ", – деп хабарлады Қарағанды облысының полиция департаменті.

Оқиға орнында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қосымша қауіптердің алдын алу үшін қажетті шаралар қабылданып жатыр. Жол-көлік оқиғасының мән-жайы мен себептері анықталуда.

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Айдос Қали
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