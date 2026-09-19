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Қоғам

Тоқаев Президент саябағының аумағында ағаш екті

Тоқаев Президент саябағының аумағында ағаш екті, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 13:25 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев "Таза Қазақстан" республикалық экологиялық акциясына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 19 қыркүйекте хабарлады.

Тоқаев Президент саябағының аумағында ағаш екті, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 13:25

Сурет: akorda.kz

Тоқаев Президент саябағының аумағында ағаш екті, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 13:25

Сурет: akorda.kz

Тоқаев Президент саябағының аумағында ағаш екті, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 13:25

Сурет: akorda.kz

"Мемлекет басшысы "Таза Қазақстан" республикалық экологиялық акциясы аясында жастармен және экобелсенділермен бірге Президент саябағының аумағында ағаш екті", – делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Халықаралық үстел теннисі федерациясының президентін қабылдағанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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