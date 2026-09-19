Тоқаев Президент саябағының аумағында ағаш екті
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев "Таза Қазақстан" республикалық экологиялық акциясына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 19 қыркүйекте хабарлады.
"Мемлекет басшысы "Таза Қазақстан" республикалық экологиялық акциясы аясында жастармен және экобелсенділермен бірге Президент саябағының аумағында ағаш екті", – делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Халықаралық үстел теннисі федерациясының президентін қабылдағанын хабарлаған едік.
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